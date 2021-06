Espargaro: Overwinning van Marquez is een openbaring voor me

Marquez scoorde zondag Honda’s eerste overwinning in bijna twee jaar. Espargaro eindigde op 14,7 seconden op de tiende plaats. Het succes was broodnodig voor Honda, de fabrikant kende een moeilijke periode. Dat heeft alles te maken met problemen met de grip van de RC213V. Alleen Takaaki Nakagami slaagde erin om tijdens de Spaanse GP in de top-vijf te eindigen.

Hoewel zijn achterstand op Marquez een schok was voor Espargaro, putte hij er ook moed uit. “Ik was bezig met mijn eigen ding, het voelde tijdens de race best goed. Ook de kwalificatie was niet slecht, het racetempo viel ook niet tegen”, verklaarde Espargaro zondag. “Na het resultaat in de race weet ik wel dat Marc niet wint dankzij de motor, maar ik moet zeggen dat ik nu wel beter begrijp wat hij doet. Dat moet ik ook doen en daarvoor moet ik exact dezelfde motor hebben. Op die manier kan ik leren hoe hij zo succesvol is en hoe ik met deze motor op de limiet kan rijden. Dit was voor mij de eerste keer dat mijn achterstand op m’n teamgenoot zo groot was. Ik ben nog nooit op veertien seconden van m’n teamgenoot geëindigd en het was een openbaring voor mij. Ik moet harder werken, ik moet zijn sterke punten kopiëren. Hij heeft me laten zien wat deze motor kan en dat is mij tot nu toe niet gelukt. Vanaf nu ga ik proberen om er dichter bij te komen.”

Espargaro geeft aan dat er geen excuses meer zijn als hij Marquez gaat kopiëren. “Als ik dat vanaf nu ga kopiëren, het gebruik van zijn chassis en afstelling. Hij gebruikt op dit moment nog een andere motor. Het scheelde tot nu toe niet veel qua racetempo, maar in deze race heeft hij een stap gezet. Ik ben heel blij voor het team en alle mensen die hier hard voor gewerkt hebben, ook voor Marc. Marc heeft laten zien welk niveau we kunnen halen met deze motor en dat wil ik ook. De enige manier om dat te doen is door het te kopiëren en dezelfde route te volgen. Vanaf dat moment zijn er geen excuses meer. Ik weet wat hij doet en anders ben ik te langzaam voor de motor. Zo simpel is het.”