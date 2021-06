Binder: “We hadden tegenslag nodig om weer vooruit te gaan”

De Zuid-Afrikaan eindigde zondag op de vierde plaats terwijl teamgenoot Miguel Oliveira voor de derde achtereenvolgende race op het podium stond. Dat was een flinke opsteker na een moeilijke openingsfase van het seizoen waarin KTM niet bijster competitief was. Na de eerste races kwam het merk met een nieuw frame waarmee de coureurs direct beter presteerden. Volgens Binder kon KTM de tegenslag gebruiken om twee stappen vooruit te zetten.

“Helemaal niet”, reageerde Binder op de vraag of de huidige vorm van KTM moeilijk te accepteren was na de moeizame start. “Soms moet je wat moeilijke dagen hebben om… Soms doe je een stap terug om vervolgens weer twee vooruit te gaan. Misschien waren de moeilijke momenten van dit jaar precies wat we nodig hadden om te vinden waar we nu aan toe zijn. Ik weet dat het team ontzettend hard werkt. We kijken altijd naar verbeteringen van de motor en proberen zaken te verbeteren. Het team is ontzettend gretig en dat is geweldig. We kunnen nu zien dat de motor een stuk beter werkt, we zijn elk weekend een stuk sterker. Dat scheelt natuurlijk enorm, ook op andere circuits. We zijn heel blij met de progressie.”

Kleine details brengen groot voordeel

Oliveira verklaarde dat het nieuwe chassis geen gamechanger was voor KTM. “Aan het begin van het seizoen hadden we niet echt in de gaten hoe we onze situatie konden verbeteren”, verklaarde Oliveira, die zondag tweede werd achter Marc Marquez. “Daarna hebben we de beschikking gekregen over een aantal onderdelen van het testteam en de mensen achter het project hebben hard gewerkt. Alle rijders, maar ook Dani [Pedrosa, testrijder] heeft bijgedragen. Hij is een buitenstaander die ons goed helpt, waardevolle input geeft voor het hele project. Het zijn kleine details waar we aan moeten werken, de verschillen zijn zo klein in de MotoGP dat je het maximale uit elk detail moet halen. Dan kun je weer een stap maken. We moesten een paar races de finish halen, dat was nog best lastig. Sinds Mugello doen we het beter, met een kleine stap hebben de bevestiging gevonden dat we op de goede weg zijn.”

Ondanks de goede resultaten in de afgelopen races, staan beide KTM-rijders op ruime achterstand in het kampioenschap. Oliveira staat op 57 punten van WK-leider Fabio Quartararo, Binder heeft een achterstand van 75 punten.