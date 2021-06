Morbidelli mist TT van Assen door trainingsongeluk

In een korte verklaring laat het team weten dat Morbidelli zijn linkerknie bezeerd heeft tijdens een training. Volgens de Petronas-formatie is de blessure dusdanig ernstig dat hij daardoor niet kan racen. In overleg met de artsen wordt nu bekeken wat de vervolgstappen zijn voor Morbidelli. Een geluk bij een ongeluk voor Morbidelli is dat de MotoGP na afloop van de Dutch TT een lange zomerstop van maar liefst vijf weken heeft. Hierdoor is er eventueel tijd om een medische interventie uit te voeren, maar hierover zijn nog geen uitspraken gedaan.

Morbidelli kampte al langer met knieproblemen. Tijdens een training voor de Grand Prix van Frankrijk bezeerde hij zijn knie voor het eerst. Dat leverde hem in Le Mans wat problemen op. Zo kwam hij tijdens het oefenen van een motorwissel in de pitstraat ten val. Ook tijdens de vochtige Franse GP liet Morbidelli zijn motor vallen toen hij door de grindbak moest. Een weekend later gaf Morbidelli aan dat hij ondanks de knieblessure prima kon rijden. De situatie is nu dus dermate veel ernstiger geworden, dat rijden niet mogelijk blijkt.

Het is niet bekend of het Petronas Yamaha SRT-team dit weekend een vervanger inzet. Vanwege de korte termijn is het team niet verplicht om direct een vervanger aan te wijzen. Het team beschikt over Cal Crutchlow als testrijder, maar de Brit gaf vorig jaar toe dat hij niet meteen interesse had in wildcards. Mogelijk is hij wel bereid om in te vallen voor Morbidelli. Valentino Rossi moest vorig jaar een deel van het raceweekend in Valencia missen door een coronabesmetting. Hij werd destijds vervangen door WSBK-coureur Garrett Gerloff.

Morbidelli eindigde vorig jaar op de tweede plaats in het wereldkampioenschap, maar rijdt dit jaar achter de feiten aan. Hij staat elfde in het klassement. Dat heeft te maken met het feit dat Morbidelli als enige rijder nog met de 2019-versie van de Yamaha M1 moet rijden. Deze komt op bepaalde vlakken tekort op het nieuwe materiaal. Morbidelli sprak daarover meermaals zijn onvrede uit, maar krijgt volgend seizoen naar verwachting de beschikking over het nieuwste pakket.