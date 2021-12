Ducati voltooit eerste test met elektrische MotoE-motor

De MotoE rijdt sinds 2019 in het voorprogramma van de MotoGP. De Italiaanse firma Energica heeft de motoren tot dusver geleverd, maar in 2022 doet het bedrijf dat voor het laatst. Eerder dit jaar werd bekend dat Ducati het leveren van de elektrische MotoE-motoren met ingang van 2023 overneemt en inmiddels de fabrikant behoorlijk ver met de ontwikkeling van de motorfiets. Deze week testte testrijder Michele Pirro op Misano voor het eerst met de motor, die de codenaam V21L draagt.

Hoewel Ducati uit veiligheidsoverwegingen ervoor koos om het vermogen ietwat te beperken, was Pirro erg te spreken over het gevoel op de V21L. “Het MotoE-prototype op het circuit testen was een grote sensatie, want het markeert het begin van een belangrijk hoofdstuk in de Ducati-geschiedenis”, zei hij. “De motor is licht en heeft al een goede balans. Bovendien zijn de gasverbinding in de eerste fase en de ergonomie zeer vergelijkbaar met die van een MotoGP-motor. Afgezien van de stilte en het feit dat we het vermogen bij deze test hebben beperkt tot 70 procent, had ik me gemakkelijk voor kunnen stellen dat ik op mijn eigen motor reed.”

De MotoE heeft inmiddels drie seizoenen achter de rug. Matteo Ferrari werd in 2019 de eerste kampioen, in 2020 werd hij opgevolgd door Jordi Torres. De Spanjaard prolongeerde zijn titel in 2021 door af te rekenen met Dominique Aegerter, nadat laatstgenoemde een straf kreeg voor een controversiële botsing in de laatste ronde van de finalerace in Misano. Komend jaar racet de klasse dus voor het laatst met de Energica-motor, daarna volgt de overstap naar Ducati. De fabrikant weet echter dat er nog werk te verzetten is, zo vertelde eMobility-directeur Roberto Cane. “We zijn zeker nog niet klaar. We weten dat we nog een lange weg te gaan hebben, maar in de tussentijd hebben we wel een eerste mijlpaal bereikt.”