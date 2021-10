Interview: De lessen die Energica leerde als MotoE-leverancier

In aanloop naar de Grand Prix van Emilia-Romagna kon Motorsport.com exclusief melden dat Ducati de nieuwe leverancier wordt van de MotoE World Cup. Het nieuws, dat niet veel later bevestigd werd, was een grote verrassing voor de motorsportwereld. Als eerste grote fabrikant gaat Ducati aan de slag om een elektrische racemachine te maken. Die weg is de afgelopen jaren al aardig geplaveid door Energica, een relatief klein Italiaans bedrijf dat inmiddels drie jaar de vaste leverancier is van het materiaal in MotoE en dat tot eind volgend jaar blijft doen.

“Het is voor ons absoluut een positieve ervaring geweest om onderdeel te zijn van MotoE”, zei CEO Cevolini in gesprek met Motorsport.com. “Het is een lanceerplatform geweest voor ons in het bijzonder en voor de elektrische motorfietssector in het algemeen. Het was de eerste keer dat een grote partij als Dorna interesse toonde in elektrische motorfietsen. Net zoals bij alle projecten is er nog veel dat verbeterd kan worden, maar de balans is op dit moment vrij goed. In drie jaar tijd is het kampioenschap erg gegroeid, hebben de betrokken partijen een stap gemaakt en zijn rijders en teams erg blij. Ook voor hen is het geen eenvoudig project geweest.”

Hikari Okubo, Avant Ajo MotoE Foto: Gold and Goose / Motorsport Images

Hoewel MotoE in drie jaar uitgegroeid is tot een volwassen kampioenschap, valt er nog veel te wensen volgens Cevolini. “Ik ben een dromer en niet snel tevreden”, vervolgde ze. “MotoE moet de elektrische MotoGP worden en zover zijn we nog niet. Het is een klein kampioenschap en krijgt nog niet de aandacht die het verdient. Als we onze zinnen zetten op gelijkheid tussen fossiele brandstoffen en dit soort nieuwe technologieën, moet daar ook naar gehandeld worden en moet men gemotiveerd worden. Met de komst van andere fabrikanten kan de competitie versneld worden en dat gaat ook op technologisch vlak veel ontwikkeling opleveren.”

Het besluit om de samenwerking tussen Energica en Dorna niet te verlengen, werd ingegeven door het feit dat de Italiaanse firma op korte termijn andere uitdagingen heeft. “We hebben gekeken naar mogelijkheden om er nog een jaar bij te doen. De projecten waar we ons in andere markten mee bezig houden, zoals Micro Mobility, zijn heel erg belangrijk. Daar zit veel tijd en energie in. We zijn van mening dat we andere dingen moeten doen, we kunnen niet in zeven sloten tegelijk kunnen lopen. We hebben de MotoE opgebouwd tot wat het nu is en dan is het een goed moment om het stokje over te dragen.”

Ducati heeft maar minimale ervaring met het bouwen van elektrische motorfietsen en men is bovendien nog niet overtuigd of deze nieuwe technologie uiteindelijk ook de overhand zal krijgen in de toekomst. Desondanks wil men onder leiding van Gigi Dall’Igna een poging wagen. Eenvoudig gaat het echter niet worden, denkt Cevolini. “Het is heel anders dan een motor met een interne verbrandingsmotor. Het is goed dat ze voor hun eigen project kiezen, maar ik weet ook dat ze onze motoren tot hun beschikking hebben in de fabriek en dat ze daarvan leren.”

Sketch Ducati MotoE Foto: Ducati Corse

Het gewicht van de batterij en de levensduur is nog altijd een van de grootste uitdagingen waar ook Ducati weer mee te maken krijgt. Cevolini is van mening dat het juist daarom goed is dat Ducati zo investeert. “Het is altijd in hun belang geweest”, reageerde Cevolini gevat op de opmerking dat Ducati tot nu toe zo terughoudend was. “Als ze er niet mee begonnen waren, dan was dat kortzichtig geweest. Ik had gehoopt dat ze ook meer aan elektrische technologie zouden werken, het is de weg vooruit. Het is waar dat [voormalig Ducati CEO Stefano] Domenicali’s teksten niet altijd voordelig zijn geweest, maar hij zei soms het ene en deed het andere. Ze krijgen er een geweldige uitdaging bij. Het is niet eenvoudig om ervoor te zorgen dat het materiaal betrouwbaar is en dat alle motoren ook nog eens gelijkwaardig presteren. Daarom heeft de markt deze grote merken ook nodig. Ons voordeel is dat we een stap voor Ducati staan, wij hebben al tien jaar ervaring.”

Gevraagd wat nu de belangrijkste innovatie was in de afgelopen drie jaar, sluit Cevolini af: “De batterij is met afstand het belangrijkste geweest en was voor ons een belangrijke reden om aan MotoE te beginnen. Ook het uiterlijk, maar we moesten zorgen voor technologie die we konden vertalen naar de motoren voor onze klanten. De racerij heeft twee doelen: marketing en het ontwikkelen van technologie die uiteindelijk voor iedereen beschikbaar is. De nieuwe batterij is 50 procent verbeterd ten opzichte van het eerdere model en dat is een gigantische innovatie. Dat kun je alleen bereiken in extreme omstandigheden.”