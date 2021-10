Herlings na crash met Prado: "Hoop gewoon dat hij hier van leert"

Waar Herlings zijn lijn aan de rechterkant aanhield, keek Prado in zijn richting en stuurde juist van links naar rechts de bult over, om Herlings de weg te versperren. In de lucht kon Herlings niets meer doen om de KTM met nummer 61 te ontwijken. Prado vloog voorlangs en nam zijn voorwiel mee. De Spanjaard bleef liggen, werd met een brancard afgevoerd en moest voor hechtingen naar het ziekenhuis. Herlings hield er alleen een pijnlijke knie aan over.

VIDEO: Prado en Herlings crashen na de finish

In een exclusief gesprek met Motorsport.com over het voorval reageerde Herlings relatief rustig. Na een kamikaze-actie die, ook volgens The Bullet zelf, veel vervelender af had kunnen lopen, was een flinke scheldpartij misschien wel op zijn plaats geweest. Herlings relativeerde het incident echter en hoopt vooral op beterschap. "Ik hoop gewoon dat hij hier van leert", reageerde de Nederlander na de GP in gesprek met Motorsport.com. "Ik ga nog vele jaren met hem moeten racen en hij is natuurlijk pas twintig en één van de grootste talenten van de paddock. Het is ook geen domme jongen. Als hij de video ziet, zal hij ook wel concluderen dat het niet had mogen gebeuren."

Voor de beweging naar rechts kon Herlings ook nog wel begrip opbrengen, al ging zijn merkgenoot wel te ver. "Hij moest wel een beetje naar rechts door de snelheid die hij had. Als je daar links in de sporen land was het denk ik ook niet goed afgelopen, maar zover was niet nodig. Ik zat daar al en kon niks meer doen om een crash te voorkomen."

"Het was al een tijdje solliciteren"

Een clash tussen KTM-rijders zat er al langer aan te komen. Zowel Herlings als Cairoli kreeg het meermaals aan de stok met hun Spaanse merkgenoot, die verdedigend rijdt en daarbij meer risico neemt dan je van een merkgenoot zou verwachten. Herlings zelf nam in vorige wedstrijden al voorzorgsmaatregelen bij inhaalacties om contact te voorkomen, maar kon daar dit keer niets meer aan doen. "Het was al vijf of zes ronden solliciteren en in Sardinië wisselde hij ook al een paar keer op het laatste moment van lijn." Dat Herlings alleen even omkeek wegliep bij het ongeluk, terwijl zijn motor, die van Prado en de Spanjaard zelf nog op de grond lagen, kon hij goed verklaren: "Ik kon er niets aan doen. Dit was zeker niet mijn fout."

"Het had natuurlijk niet mogen gebeuren, maar het was al een paar keer heel close geweest dit jaar, met zowel Tony als ik. Het was meer de vraag met wie en wanneer dit ging gebeuren dan of het ging gebeuren en nu gebeurde het zo. Natuurlijk was zijn intentie niet om te crashen en samen op de grond te eindigen, maar de rijstijl daagde dat wel een beetje uit."

Hoe nu verder voor KTM?

Een maand geleden had KTM nog drie troeven in de WK-strijd: Herlings, Prado en Cairoli. Laatstgenoemde ligt inmiddels, mede door een blessure, meer dan een GP achter qua punten en ook Prado verloor door de tweede manche in Duitsland te missen terrein. Het laatste dat KTM nu kan gebruiken is dat de merkgenoten elkaar uitschakelen. Onder toeziend oog van KTM-baas Pit Beirer gebeurde dat toch in Teutschenthal. Prado moet misschien maar van geluk spreken dat hij in het ziekenhuis was, daar hij een directe confrontatie met de motorsportbaas van zijn werkgever ontliep. "Uiteindelijk ben ik van KTM denk ik degene die het moet doen in de titelstrijd. Dan moet je elkaar niet overhoop gaan liggen rijden. Dat wil Pit niet, dat wil niemand bij KTM. Prado is wel een echte vechter, daar krijgt hij ook de credits voor, maar soms moet je je verlies nemen."

Saillant detail in dit verhaal is dat Prado enige tijd geleden solliciteerde naar een plekje bij het fabrieksteam van Yamaha, zo meldden diverse bronnen binnen de paddock aan Motorsport.com. De Spanjaard heeft echter nog een langdurig contract en KTM laat één van de grootste motorcrosstalenten niet zomaar lopen. De zaak leek afgedaan. Mocht de huidige ontwikkeling zich echter voortzetten, dan is het de grote vraag of de positie van Prado bij de Oostenrijkers nog te handhaven blijft.