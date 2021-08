Silly season in MXGP: KTM brengt de bal aan het rollen

Naar verluidt is KTM van plan om de huidige operatie flink in te perken. Daarbij moet wel worden gezegd dat de Oostenrijkse firma de afgelopen seizoenen op en naast de baan voor bijna de helft van de arbeidsplaatsen zorgde. Met in totaal zes fabrieksteams (KTM, Husqvarna en GasGas waren ieder met twee teams vertegenwoordigd) en veertien fabriekszitjes was het aandeel van het Oostenrijkse moederbedrijf gigantisch en zelfs enigszins buiten proportioneel, zo heeft men nu zelf ook geconcludeerd.

Volgens bronnen van Motorsport.com vindt er komend seizoen een flinke reorganisatie plaats. Zo zou KTM aanvankelijk besloten hebben om slechts drie fabrieksteams in stand te houden. Het gaat daarbij om het huidige Oostenrijkse KTM-team van Jeffrey Herlings, Tom Vialle en René Hofer, het De Carli KTM-team van Tony Cairoli, Jorge Prado en Mattia Gaudagnini, wat zou worden omgedoopt tot GasGas fabrieksteam, en tot slot het huidige Nestaan Husqvarna MX2-team. Dat team staat onder leiding van de Nederlander Kay Hennekens en wordt in 2022 het nieuwe fabrieksteam van Husqvarna. Op het laatste moment lijkt ook het GasGas-team van Standing Construct, waar Brian Bogers en Pauls Jonass voor rijden, zich als ‘Spaans’ fabrieksteam daarbij te hebben gevoegd, op aandringen van de Letse wereldkampioen MX2.

Prado en Febvre grootste vraagtekens

Qua indeling van de rijders is nog niet alles duidelijk. Alleen KTM en Standing Construct GasGas zijn min of meer ingevuld. Bij Husqvarna hebben Thomas Kjer Olsen en Kay de Wolf nog een contract. Arminas Jasikonis lijkt uit te moeten kijken naar een nieuwe werkgever en MX2-rijder Jed Beaton zal voor de overstap naar de MXGP ook bij een ander team moeten aankloppen. Naar verluidt zal het team aangevuld worden met een MX2-rijder.

De Carli’s GasGas-team is ook een apart verhaal. Momenteel is de enige rijder die daar een doorlopend contract heeft Prado, maar het is nog maar de vraag of de Spanjaard volgend jaar nog op een ‘Oostenrijkse’ machine rijdt. De jonge en uitgesproken crosser heeft het naar verluidt niet geheel naar de zin in het overwegend Italiaanse team. Dat overkwam hem eerder ook bij de formatie van Herlings, waarna hij enkele jaren geleden de overstap maakte. Motorsport.com heeft vernomen dat de tweevoudig MX2-wereldkampioen verschillende Japanse opties bekijkt om zijn carrière te vervolgen, al zou een toekomstige werkgever zich wel in het harnas jagen ten opzichte van KTM en het contract van Prado af moeten kopen. De huidige verbintenis loopt nog tot 2025 en de Oostenrijkers zijn niet van plan om cadeautjes uit te delen. Cairoli en Gaudagnini lijken juist wel te blijven. De Siciliaan is nog niet klaar met het spelletje en KTM gunt het motorcrossicoon het respect om zelf te besluiten wanneer hij zijn helm aan de wilgen hangt. Zijn landgenoot maakt in zijn eerste seizoen in de MX2 veel indruk en komt dus in aanmerking voor een verbeterd contract. Wie de derde rijder wordt zal afhangen van de keuze die Prado maakt. In de wandelgangen klinkt steeds vaker de naam van Romain Febvre.

De Fransman heeft een aflopend contract bij Kawasaki en rijdt tot nu toe een ijzersterk seizoen. Hoewel de Japanners er alles aan lijken te willen doen om de wereldkampioen van 2015 te behouden, zullen de ontwikkelingen in de voorbije maand rondom het team niet in hun voordeel hebben gewerkt.

Door de keuzes van KTM komt IceOne Racing, het team van F1-coureur Kimi Raikkonen, zonder fabrieksmotoren te zitten, maar ook daar is al een oplossing voor. Enkele weken geleden maakte Kawasaki al bekend te stoppen met de huidige opzet van het fabrieksteam. Een terugkeer naar het uiterst professionele IceOne, dat tot en met 2012 ook met groene machines reed, ligt voor de hand.

Nog niet alle Nederlanders terecht

Voor veel Nederlandse crossers hebben de mutaties in de MXGP-paddock geen gevolgen. Jeffrey Herlings, Glenn Coldenhoff, Brian Bogers en Kay de Wolf hebben allemaal een doorlopend contract voor komend seizoen. Roan van de Moosdijk zal zijn contract met F&H Kawasaki niet verlengen, hij is een belangrijke kandidaat voor het overgebleven plaatsje bij Husqvarna.

Calvin Vlaanderen rijdt zich momenteel aardig in de kijker, maar heeft juist wel last van het afnemende aantal fabriekszitjes, waar hij juist zijn zinnen op had gezet. Momenteel rijdt Vlaanderen voor het tweede jaar op rij bij Gebben Van Venrooy Yamaha. De Zuid-Afrikaanse Nederlander is blij met zijn team en zal het alleen verlaten als er een stapje hogerop gemaakt kan worden. Voor 2021 was hij al dichtbij toen het laatste zitje bij Kawasaki voor zijn neus werd weggekaapt door Ivo Monticelli. Ook is er tijdens het seizoen geïnformeerd of hij bij zijn voormalige team, het Honda fabrieksteam, tijdelijk het plekje over wilde nemen van de geblesseerde Mitch Evans, maar daar heeft hij voor bedankt. Dat team lijkt met wereldkampioen Tim Gajser en Evans gelijk te blijven.

Voor Vlaanderen staat er de komende maanden dus nog wel wat op het spel, al zal hij eerst moeten afwachten wat Prado en Febvre doen. Dat zijn de dominostenen die eerst om moeten vallen voordat de stoelendans definitief in gang gezet wordt.