Herlings dit seizoen niet meer in actie, nieuwe operatie volgt

Herlings reisde vorige maand als WK-leider af naar de triple GP in Faenza, waar hij de eerste wedstrijd wist te winnen. De KTM-coureur leek af te stevenen op zijn tweede MXGP-titel en vijfde WK-titel in totaal. Tijdens de vrije training voor de tweede GP op de harde Italiaanse baan, kwam hij echter heel ongelukkig ten val. Aanvankelijk werd gevreesd voor het ergste nadat Herlings roerloos bleef liggen na de crash. Later bleek dat hij zijn ledematen een tijdje niet gevoeld heeft. Achteraf is het ergste scenario voorkomen, maar dat de coureur wel gedwongen rust moest houden.

Vorige week onderging Herlings in Herentals een nieuwe MRI-scan. Naar aanleiding daarvan is besloten dat Herlings dit jaar niet meer in actie komt. Dat heeft niet alleen te maken met de nekblessure, maar ook met een oude voetkwetsuur. Herlings moet volgende week opnieuw onder het mes om zich te laten behandelen aan de voetblessure die hij vorig jaar opliep. Herlings verbrijzelde in het voorseizoen van 2019 zijn rechtervoet, de operatiewond daarvan is naar verluidt nog altijd niet mooi genezen. Herlings reed daardoor nog altijd met pijn rond en grijpt deze kans aan zich nu te laten behandelen.

“Ik heb besloten om dit seizoen uit te zitten”, aldus Herlings in een bericht op Instagram. “Ik heb het hele jaar problemen gehad met een voetblessure en ik geloof dat het de beste oplossing is om dit op te lossen voordat ik weer op de oranje motor stap. Ik ga volgende week weer onder het mes om hopelijk na twee jaar weer pijnvrij te kunnen rijden op een crossmotor. De meest recente crash was het gevolg van mijn voet die van de steun schoot, dat was omdat ik m’n voet anders moet gebruiken omdat ik altijd met pijn reed. Dat is waarom ik over het stuur vloog en m’n nek gebroken heb. De nek- en rugblessure is overigens volledig hersteld. De afgelopen twee jaar zijn moeilijk geweest, vanwege m’n voet heb ik niet op de toppen van m’n kunnen gepresteerd. Ik geloof dat het hersteld kan worden en dat we nog mooie jaren voor ons hebben. Nu wil ik vooral m’n sponsoren en partners bedanken voor hun geloof. We zullen terugkeren.”