Interview: De ‘motorcross-moeder’ van Jeffrey Herlings

Voor motorcross-volgers is het een bekend beeld: voor de wedstrijden wordt Herlings een schone bril aangereikt en erna wordt hij bij interviews bijgestaan door een vrouw met KTM-uniform. Zelf treed ze niet veel op de voorgrond maar Valentina Ragni is een belangrijke schakel in het Red Bull KTM-team rondom Herlings.

Officieel is Ragni de teamcoördinator van de Oostenrijkse zijde van de KTM-tent, waar Herlings altijd onder heeft gestaan. Formeel zijn de taken simpel. “In de winter schrijf ik de coureurs in voor wedstrijden”, zo begint de Italiaanse over haar taakbeschrijving. “Daarnaast organiseer ik de reizen, de vluchten, de hotels en huurauto’s. Tijdens het seizoen zorg ik voor het onderhouden van sponsorrelaties en dat de kleding en het drinken altijd in orde is voor de coureurs. Soms moeten ze een nieuw shirt aan op het podium zodat de sponsoren goed in beeld zijn: dat soort dingen.”

Maar in feite gaan de taken een stuk verder voor Valentina, die zich nog goed herinnert hoe ze voor het eerst kennismaakte met Herlings. “Hij was nog een tiener en erg jong en sprankelend”, frist Ragni haar geheugen op. “Hij was grappig en had, zoals iedere tiener, altijd van alles te doen.”

Moeilijk van vertrouwen

Maar, zoals veel leeftijdgenoten, had Herlings ook de nodige ups en downs. Dat gold ook voor de relatie tussen Herlings en Ragni, die moest werken om het vertrouwen te verdienen van de Brabander. “Jeffrey is niet makkelijk van vertrouwen, maar dat begrijp ik helemaal”, legt Ragni uit. “Het koste mij twee jaar om zijn vertrouwen echt te verdienen. Vertrouwen is goed, maar niet vertrouwen is vaak beter”, stelt Ragni.

“Als je mensen leert kennen moet je begrijpen hoe ze zich gedragen en waarom. Soms was er wel wat frictie”, weet Ragni nog goed. “Ik ben ook wel streng geweest over zijn gedrag, maar daardoor leer je elkaar ook respecteren en kennen. De laatste jaren heeft hij een vast team om zich heen verzameld, die hij vertrouwt en dichtbij hem staan.”

In 2012, als Herlings voor het eerst wereldkampioen wordt, is hij pas 17 jaar oud. Met een kampioenschap en, al ver daarvoor, de status als groot talent, komen ook gevaren, weet Ragni. “Hij is nog altijd jong, maar is ook op erg jonge leeftijd beroemd geworden. Helaas willen mensen graag bij hem in de buurt zijn om zelf een graantje mee te pikken. Daar heb ik hem ook voor gewaarschuwd. Maar soms moet je ook misstappen begaan om te leren en je te ontwikkelen.”

Trots op nieuwe mentaliteit

De nieuwe strategie die Herlings hanteert in 2020 verrast Ragni dan ook niet, gezien het verleden. "Ik denk dat gedurende afgelopen jaar met Ruben Tureluren (monteur), Joël Smets (trainer), Pit Beirer en Robert Jonass hem wel nogmaals hebben proberen te vertellen dat je niet iedere race hoeft te winnen en ook niet altijd met een enorme voorsprong. Finish gezond en maak het kampioenschap gezond af: dan zullen de resultaten voor zichzelf spreken", concludeert de Italiaanse.

Of Herlings zich aan die opdracht gaat houden, valt nog te bezien. "Zijn karakter maakt dat natuurlijk wel moeilijk. Winnen is natuurlijk het coolste resultaat en die winnaarsmentaliteit is ook nodig: als je het prima vindt om top-tien te rijden, dan heb je de juiste spirit niet."

Toch hoopt Ragni wel dat Herlings deze mentaliteit kan vasthouden, zoals we hem in het begin van 2020 hebben zien rijden. "Als hij dat voor elkaar krijgt ben ik echt trots op hem. Want als hij de helm op zet, dan moeten we het nog maar zien. Maar hij is erg gefocust op zijn doel, dus eerlijk gezegd maak ik me er geen zorgen om."

Tegenwoordig is die relatie heel goed en behoort Ragni tot Herlings’ vaste team. “Ik hou van hem”, zegt ze met glinsterende ogen. “Hij is als mijn geadopteerde zoon en ik ben denk ik zijn tweede moeder”, zegt Ragni, die dat wel enigszins nuanceert. “Natuurlijk komt niemand in de plaats van de echte moeder, maar ik ben dan maar de motorcross-moeder”, besluit ze.