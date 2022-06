De drievoudig DTM-kampioen nam de start op zich in de #31 WRT LMP2, die van pole-position vertrok. Hij deelt de auto onder meer met Robin Frijns, die de pole donderdag pakte. Nog voor de eerste bocht raakte Rast betrokken bij een incident, waarbij meerdere wagens elkaar raakten en de #22 United Autosports in het grind belandde en kansloos raakte voor de eindzege. Ook een van de andere wagens van WRT verloor tijd.

Volgens Will Owen van United was Rast schuldig en de wedstrijdleiding deelde die mening. Hijzelf vindt van niet, omdat meerdere auto’s een valse start zouden hebben gemaakt. "Ik deed wat de wedstrijdleider zei, ik volgde de regels", liet Rast gisteravond weten. “Ik accelereerde bij het groen, maar toen zat er al een aantal wagens naast me. Dat verwachtte ik niet. Rechts van me had ik Robert Kubica (team van Prema red.) en links verwachtte ik niemand. Ik denk dat ze allemaal een valse start maakten en dat verraste me uiteraard.”

Rast vindt de penalty dus oneerlijk. “Iedereen die me kent, weet dat ik een harde maar eerlijke racer ben, ik rijd niemand er bewust af. Rijders achter me maakten dus een valse start, en ik kreeg een penalty. We hebben daardoor veel tijd verloren, ik denk wel anderhalve minuut. Het was daarna erg moeilijk om onszelf terug te vechten. We proberen dit nog steeds, maar het is een moeilijke race. We hebben zelfs nog een penalty gekregen.” Die penalty was voor Sean Gelael nadat hij contact maakte met de #10 Vector Sport LMP2.

