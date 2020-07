Van Kalmthout over oval Iowa: "Extra gemotiveerd na Texas"

Ed Carpenter Racing-coureur Van Kalmthout liet met name in de Indianapolis Grand Prix al zien dat hij helemaal thuishoort in de IndyCar met een knappe vijfde plek. Na een matig weekend op Road America, dat een 13de en 14de plaats opleverde, is Van Kalmthout gebrand om in Iowa weer de top-tien op te zoeken.

De Hoofddorper is extra geprikkeld voor de tweede oval van de IndyCar-kalender omdat het op de oval van Texas, zijn vuurdoop in de Amerikaanse topklasse, niet goed afliep. Van Kalmthout haalde maar nipt de kwalificatie na een crash tijdens de trainingen, en ging tijdens de race een tweede keer de muur in.

"Ik kijk heel erg naar Iowa uit", stelt Rinus VeeKay, zoals hij over de plas bekend staat. "Het wordt de eerste oval sinds de moeilijkheden die ik kende in Texas, dus dat geeft me extra motivatie om het goed te doen."

Van Kalmthout krijgt dit weekend weer teambaas Ed Carpenter naast zich in de tweede auto van het team, terwijl Conor Daly voor de ovalraces overstapt naar Carlin. De 39-jarige Carpenter was in het verleden al een keer vierde en vijfde op Iowa, een fysiek lastige short track van 7/8 mijl, en kan Van Kalmthout met zijn ervaring dus goed bijstaan. "Het team heeft in het verleden al heel wat goede resultaten neergezet op dit circuit, dus ik denk dat het een goed weekend zal worden. Iowa is de eerste oval waar ik ooit op heb gereden, dus het wordt cool om drie jaar later terug te komen, maar dan in een IndyCar. Twee races wordt lastig, maar ik heb er vertrouwen in. Ik kan niet wachten om eraan te beginnen."