Pagenaud van laatste plek naar P1 in Iowa, Van Kalmthout valt uit

Op de oval van Iowa mocht Conor Daly voor het eerst in zijn IndyCar-carrière van pole position vertrekken en bij de start hield hij de leiding vast. Die verloor de Carlin-coureur in de veertiende ronde aan regerend kampioen Josef Newgarden, terwijl Penske-teamgenoot Simon Pagenaud gestaag aan zijn opmars begon vanaf de laatste startpositie. De Fransman lag in ronde 14 alweer op de vijftiende plaats. Vooraan begon Newgarden een gaatje op te bouwen en tegen de vijftigste ronde had hij een voorsprong van 5,7 seconden op teamgenoot Will Power, die de tweede plaats had overgenomen van Daly. Meteen daarna werd het verschil tussen de koplopers kleiner, omdat Newgarden verkeer tegenkwam.



Door een vroege pitstop te maken kreeg Takuma Sato de leiding in handen, terwijl Power in de pits voorbijging aan Newgarden. De Penske wisten het gat met de Rahal Letterman Lanigan-rijder niet geheel dicht te rijden, maar onderling wisselde het tweetal wel weer van plek. Pagenaud was intussen opgeklommen naar de zesde plaats en door pitstops van anderen werd dat zelfs een plekje in de top-3. De Fransman ging ook voorbij aan Will Power, iets wat Rinus van Kalmthout even later ook deed. Door een lange stint kwam de rookie van Ed Carpenter Racing op de derde positie terecht.



Power veroorzaakte vervolgens na zijn tweede stop de eerste neutralisatie: zijn linker voorwiel was niet goed bevestigd en kwam op de baan los, waarna Power crashte. De rijders die nog niet gestopt waren, maakten hun pitstop – onder wie Pagenaud, VeeKay en Colton Herta. Zij keerden terug op de posities 6 tot en met 8, maar laatstgenoemden konden daar niet lang van genieten. De herstart van ronde 156 werd afgeblazen, iets wat Herta niet te horen kreeg van zijn spotter. De Andretti Harding-coureur lanceerde zichzelf over de bolide van Van Kalmthout en vloog enkele meters door de lucht, maar kwam op vier wielen weer op het asfalt terecht. Kort na de race maakte ECR bekend dat Van Kalmthout voor de race van zaterdag gebruik moet maken van de reservewagen.

McLaren SP-rijders O'Ward en Askew kwamen intussen aan kop te liggen, voor Pagenaud. Na de herstart verloor O'Ward wat momentum doordat Ryan Hunter-Reay zich ontdeed van een ronde achterstand, en dat leidde ertoe dat Pagenaud binnen twee ronden aan beide McLaren SP-coureurs voorbij kon gaan. In de resterende 75 ronden zette de Fransman vervolgens geen stap verkeerd en na een rondenlange, spannende strijd met Scott Dixon kwam Pagenaud als eerste over de finish. De Nieuw-Zeelandse leider in het kampioenschap werd tweede, gevolgd door het McLaren-duo Askew en O'Ward. Newgarden werd vijfde, voor Alexander Rossi, Jack Harvey, Daly, Marcus Ericsson en Sato op de tiende plaats.