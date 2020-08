Van Kalmthout leert van Indy-debuut: "Vertrouwen voor komende jaren"

Voor het eerst sinds 2009 stond er weer een Nederlander aan het vertrek op de Brickyard. En niet zomaar een gelukszoeker, de 19-jarige Van Kalmthout wordt immers een grote toekomst in de Amerikaanse racerij toegedicht. Er lijkt nog veel in het verschiet te liggen, maar zoals het grote talenten betaamt, wil VeeKay in het hier en nu oogsten. Hij dacht bij zijn eerste deelname al aan het ereschavot - zeker na die imponerende kwalificatie - maar kwam bedrogen uit met P20. "Ik kijk er nu met een heel dubbel gevoel terug", vat de hoofdrolspeler het samen. "Ik reed eigenlijk een hele goede race, alleen die ene grote fout in de pitlane heeft me alles gekost."

Monteur ongedeerd, Van Kalmthout biedt excuses aan

Het voornaamste moment is daarmee direct benoemd: een kleine inschattingsfout in de pitstraat met grote gevolgen. "Ik kwam pitlane in en voor mijn gevoel nam ik helemaal geen risico. Maar ik heb de data inmiddels teruggekeken en daaruit blijkt wel dat ik een paar mijl te hard ging. Met die kleine oval-vleugeltjes en remmen die je tijdens de race bijna niet gebruikt, blokkeren de wielen al snel. Vanaf dat moment ben je een passagier van je eigen auto, je kunt niks meer doen. Ik ging zo rechtdoor, richting mijn eigen crew." VeeKay raakte de muur en een ECR-monteur. Hij moest het tot overmaat van ramp bekopen met een stop-and-go-penalty. "Of ik toen al wist dat het over en sluiten was? Nou ja, ik wist wel meteen: er moeten aardig wat wonderen aan te pas komen om die twee ronden achterstand terug te krijgen. Maar goed, ik heb mijn hoofd niet laten hangen en er het beste van gemaakt. Uiteindelijk heb ik één rondje teruggewonnen, maar voor de rest was het moeilijk. Na zo’n fout weet je dat je achter feiten aanloopt."

Na een toch nog aardige inhaalrace - waarin hij onder meer Ryan Hunter-Reay buitenom verschalkte - kwam Van Kalmthout als twintigste aan de meet. "Toen ik uit mijn auto stapte, ben ik meteen naar alle teamgenoten gegaan om mijn excuses aan te bieden", vervolgt hij in gesprek met Motorsport.com. "Eén crewlid is naar het ziekenhuis gebracht voor een scan, om te checken of alles in orde zou zijn. Door COVID-19 mag verder niemand het ziekenhuis in, ik ook niet, maar ik heb via mijn teammanager wel het nummer van die monteur gekregen en hem gebeld. Gisteren kwam ik bij het team aan en ben ik weer als eerste naar die monteur gegaan. Om nogmaals mijn excuses aan te bieden, want het is toch zo’n beetje het ergste wat je kunt doen: je eigen teamleden aanrijden." Belangrijker is nog dat de monteur het weer goed maakt. "Ja, hij is alleen wat beurs, wat blauwe plekken. Maar gelukkig geen ernstige verwondingen."

Ooit terugkomen voor winst op de Brickyard

Rest nog de vraag wat Van Kalmthout meeneemt van zijn eerste deelname op de Brickyard. "Nou allereerst heel veel vertrouwen. Het is toch fijn om mijn pure snelheid op dit podium te laten zien, zeker als beste Chevy in de kwalificatie. Het zag er gewoon supergoed uit, ook voor de race. Als dat momentje in de pitlane niet was gebeurd, had het ook mooi kunnen eindigen. Ik had echt een superauto op zondag en ben enorm te spreken over het team." Van Kalmthout zinspeelt hiermee ook meteen op de vraag 'wat als'. Niemand koopt er brood voor, maar toch: "Ik denk dat het podium best mogelijk was geweest", spreekt de jongeling alvorens hij een stilte laat vallen. "Tja, ik denk toch van wel... Je weet natuurlijk nooit hoe het was gelopen, maar met de auto van afgelopen zondag hadden we zeker mee kunnen doen voor de podiumplekken."

Zo'n podiumstek bleek bij zijn debuut nog wat te hoog gegrepen, maar Van Kalmthout heeft met zijn snelheid wel laten zien dat een bezoekje aan het ereschavot geen wereldvreemde ambitie is. "Mijn doel en droom blijft om de Indy 500 te winnen. Ik heb volgens mij nog twee jaar om de jongste Indy 500-winnaar te worden, dus daar ga ik vol mijn best voor doen." De ervaring van zijn eerste deelname kan daarbij goud waard zijn. "Wat ik heb geleerd? Nou, best veel hoor. Ik heb vooral geleerd om het iets rustiger aan te doen in zo’n lange race. Het is gewoon zonde om alles weg te gooien met zo'n pitstop. Verder heb ik allerlei nieuwe dingetjes geleerd toen ik me door het veld moest werken, bijvoorbeeld over de herstarts. In The Road to Indy mag je pas inhalen na start-finish, maar in IndyCar mag je elkaar al passeren vanaf het moment dat ze met de groene vlag zwaaien. Pagenaud kwam mij op die manier voorbij, dus daar leer je meteen weer van. Misschien kan dat op een later moment wel cruciaal blijken."

Het is duidelijk: VeeKay komt later nog eens terug voor winst op de Indianapolis Motor Speedway. Voordat het zover is, wacht echter eerst de rest van het door corona compacte IndyCar-seizoen. "Ik heb de afgelopen twee weken persoonlijk veel geleerd en denk dat we er als team ook beter voor staan dan voorheen. Dat komt vooral doordat je twee weken met elkaar bezig bent, daar wordt de band gewoon sterker van. Je kunt qua set-up weer wat nieuwe dingetjes vinden en ik heb op dit moment zelf ook veel vertrouwen." De eerstvolgende gelegenheid om dat in de praktijk te brengen, laat niet lang op zich wachten: komend weekend staat er een 'double header' op Gateway gepland. "Ik heb er enorm veel zin in. Natuurlijk moeten we nog even afwachten hoe de auto daar ligt, maar Gateway is voor mij persoonlijk wel een goed circuit en Ed Carpenter is daar vorig jaar [vanaf P17] zelfs tweede geworden. Ik denk dat we er als team dus echt goed voor staan."

