St. Petersburg is traditiegetrouw de openingsrace van het IndyCar-seizoen, maar de afgelopen twee jaren heeft het coronavirus roet in het eten gegooid. Met de huidige omikron-variant keert het Amerikaanse kampioenschap echter meer en meer terug naar het oude normaal en dus is de stad in Florida opnieuw het decor voor de seizoensouverture. Scott McLaughlin maakte op zaterdag de beste start door zich naar zijn eerste IndyCar-pole te trainen, voor Penske-teamgenoot Will Power, Colton Herta en Rinus van Kalmthout. De Nederlander mocht de 100 ronden tellende race dus vanaf P4 aanvangen.

De start van de eerste IndyCar-race van 2022 verliep probleemloos voor McLaughlin, die de leiding behield en zag dat Herta en Van Kalmthout meteen langs Power kwamen. De Australiër startte als enige in de top-vijf op de harde band en moest dat dus bekopen bij de start. Het viertal vooraan wist in de openingsfase wel een gaatje te slaan naar de goed gestarte Marcus Ericsson, die een flinke trein met coureurs achter zich aan had. Dat duurde tot ronde 8, toen de eerste rijders hun zachte banden inwisselden voor een nieuwe set harde banden.

Terwijl onder meer Scott Dixon, Simon Pagenaud en Pato O’Ward in ronde 12 en 13 hun stop maakten, begon Van Kalmthout langzaam terrein te verliezen. Achtereenvolgens kwamen binnen enkele ronden zowel Power als Ericsson, Romain Grosjean, Alex Palou en Graham Rahal aan hem voorbij, waardoor de coureur van Ed Carpenter Racing terugviel naar P8. Hij moest zijn stint echter zien te rekken, wat hem een strategisch een voordeel zou opleveren. Aan het einde van ronde 20 stuurde VeeKay zijn bolide voor het eerst naar de pits, waardoor hij terugviel naar de 24e plek.

Enige caution speelt Van Kalmthout in de kaart

Van Kalmthout zou in ronde 25 profiteren van de eerste en uiteindelijk ook enige caution, die werd veroorzaakt door een crash van debutant David Malukas in bocht 3. Met uitzondering van Alexander Rossi kwam de hele top-12 naar de pits, waardoor de Nederlander kon opschuiven naar de tiende positie bij de herstart. In ronde 34 werd de groene vlag vervolgens weer gezwaaid, waarbij Rossi het veld aanvoerde voor Dixon. De zesvoudig kampioen van Chip Ganassi Racing kreeg de leiding enkele ronden later in handen toen Rossi zijn eerste pitstop maakte.

Ook de andere coureurs voor VeeKay kwamen in de ronden daarna weer naar de pits, waardoor hij in ronde 49 aan de leiding kwam te rijden. Rookie Callum Ilott reed op dat moment op P2, voor McLaughlin, Palou, Herta en Rahal. Na de tweede stop van Ilott in ronde 58 bleef de volgorde vooraan ongewijzigd, totdat Van Kalmthout in ronde 63 zijn tweede en laatste pitstop van de race maakte. Dat bleek voor de overige coureurs het startsein om langzaam maar zeker ook hun laatste pitstop te gaan maken.

McLaughlin na laatste stop terug aan kop

Van Kalmthout zou de leiding hierbij niet behouden, want met sterke ronden voor hun stop wisten McLaughlin en Palou zich achter de doorgereden Dixon op de posities twee en drie te vestigen. De coureur van Ed Carpenter Racing kwam hierdoor op P4 terecht, tot hij in ronde 77 gepasseerd werd door Power. Twee ronden later schoof VeeKay weer een plekje op toen leider Dixon zijn laatste pitstop maakte. De leiding kwam hierdoor weer in handen van McLaughlin, die met 2,5 seconden voorsprong relatief comfortabel op weg leek naar zijn eerste IndyCar-zege.

Dat was even buiten Jimmie Johnson gerekend. De Ganassi-coureur hield als achterblijver McLaughlin op, wat Palou de kans gaf om het gat helemaal te dichten. Het restant van de race bleef het gat rond de halve seconde schommelen, maar de regerend kampioen kreeg niet echt een kans om de aanval in te zetten. Zo boekte McLaughlin in St. Pete de eerste zege van zijn IndyCar-carrière, op het vinkentouw gevolgd door Palou. De derde positie ging uiteindelijk naar Power, die daarmee de goede vorm van Penske bevestigde.

VeeKay leek op weg naar de vierde positie, tot hij vijf ronden voor het einde werd gepasseerd door Herta. Een ronde later worstelde ook Grosjean zich langs de ECR-coureur, waardoor het duo van Andretti Autosport de top-vijf voltooide. Voor Van Kalmthout restte aan de finish de zesde positie, voor Rahal, Dixon en Ericsson. De top-10 werd afgesloten door Takuma Sato, terwijl Christian Lundgaard op P11 de beste rookie van het veld was.

De tweede race van het IndyCar-seizoen staat gepland voor 20 maart. Dan staat in Texas voor het eerst dit seizoen een oval op het programma.

Uitslag IndyCar St. Petersburg