IndyCar-coureurs Pato O'Ward en Colton Herta hebben openlijk interesse in de Formule 1 getoond. O'Ward bestuurde vorig seizoen naar aanleiding van zijn succes in de IndyCar de McLaren MCL35 tijdens de post-season test in Abu Dhabi. Komend F1-seizoen stapt de Mexicaan wellicht in de nieuwe McLaren om een aantal oefensessies voor zijn rekening te nemen. Michael Andretti was vorig seizoen voornemens om het F1-team van Alfa Romeo over te nemen, waarbij Herta in verband gebracht werd met een stoeltje bij dat team. De deal met de F1-renstal ketste uiteindelijk af, maar Andretti is nog altijd bezig met het opstarten van een eigen team.

Het is een schande dat Oscar Piastri geen Formule 1-stoeltje heeft Will Power

Op de vraag waarom beide heren ondanks de competitie in de IndyCar toch sterke interesse hebben in F1, antwoordt Will Power. "De Formule 1 is de top van de autosport, gezien de hoeveelheid geld erin omgaat en het aantal televisiekijkers. Het is iets dat je als jonge coureur lokt. Het is een plek waar je graag naartoe gaat, zodat je het kan ervaren. Maar als het gaat om competitie en gelijke krachtsverhoudingen, is er geen betere Formule-klasse dan IndyCar. Het is competitiever dan F1. Niet omdat de coureurs beter zijn, maar omdat de auto's vrijwel gelijk zijn. Er zijn zoveel coureurs en teams die al tijden in dezelfde soort auto's rijden, dat dit het heel pittig maakt."

"Je hoeft mij niet op m'n woord te geloven. Kijk maar naar de uitslagen van de trainingen en kwalificaties. Je kunt zelf uitrekenen dat de IndyCar veel competitiever is dan de Formule 1". vervolgt de IndyCar-kampioen van 2014. "In de Formule 1 strijdt je hoogstwaarschijnlijk maar tegen één persoon en dat is je teamgenoot. Wellicht dat dit in 2022 met de nieuwe reglementen verandert. Ik zeg dus niet dat IndyCar-rijders beter zijn. Ik zeg dat de IndyCar meer competitie heeft. Ik denk eerlijk gezegd dat dit ook leuker is voor de fans. Je weet nooit wie er gaat winnen."

Meyer Shank Racing-coureur Helio Castroneves valt Power bij. "Als je jong bent wil je alles proberen, daarbij is Formule 1 natuurlijk het einde van de wereld. Het gaat, zoals Will al zei, om het geld. Je kunt daar veel meer ontdekken. Zit je echter in het verkeerde team, dan wordt het al lastig om een goede klassering te rijden laat staan punten te pakken. De IndyCar is compleet anders, aangezien de regels ervoor zorgen dat je je talent kan laten zien. De competitie in IndyCar is zo lastig, het ene weekend gaat het goed en het andere weekend niet", aldus de Braziliaan. "Met de verschillende ovals, permanente circuits en stratencircuits worden talenten gemengd. Het creëert meer competitie. Daarom gaat de IndyCar in de juiste richting."

Power is duidelijk over de situatie van Piastri

Oscar Piastri, landgenoot van Power, is komend seizoen de officiële reservecoureur van Alpine. De Australiër won titels in de Formule Renault Eurocup, Formule 3 en vorig seizoen in de Formule 2, toch slaagde Piastri er niet in om een voltijds Formule 1-stoeltje te bemachtigen.

"Oscar verdient zeker een zitje in de Formule 1", vervolgt de Australische Indycar-coureur. "Als rookie won hij het F2-kampioenschap en nog steeds zit hij niet in de Formule 1. Het systeem klopt gewoon niet. Waarom spenderen ze al hun geld aan iemand in de F2 die de titel wint, maar krijgt deze geen plekje in de Formule 1. Hij hoort daar. Ik snap dat hij niet naar de IndyCar komt, aangezien hij zijn hele leven werkt voor de Formule 1. Het is een schande als hij volgend jaar niet in de Formule 1 belandt, want dan zal hij waarschijnlijk nooit meer de Formule 1 halen en dat is zo jammer."