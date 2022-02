Zondag trapte de IndyCar Series het nieuwe seizoen af met de traditionele openingsrace in St. Petersburg. Onder uitstekende weersomstandigheden had Rinus van Kalmthout zich knap op de vierde plek gekwalificeerd voor de eerste race van zijn derde jaar in de klasse. Na honderd ronden racen op zondag kwam de Nederlander als zesde aan de finish. Dat is een resultaat waarmee hij gezien het verloop van de race goed kan leven, maar tegelijkertijd had er misschien nog wel iets meer in gezeten. In de laatste vijf ronden van de race kwamen Colton Herta en Romain Grosjean nog aan Van Kalmthout voorbij.

“Ik ben tevreden met het resultaat”, zegt een opgetogen Van Kalmthout over zijn zesde plek in St. Pete. “Natuurlijk wil je als autocoureur altijd vooruit en is een zesde finishplaats vanaf startplaats vier gezien achteruitgang, maar gezien het verloop van de wedstrijd is dit een goede eindklassering. De eerste stint met de zachte, rode Firestone-band heeft ons wat tijd gekost, maar daarna hebben we het goed opgepakt en rechtgezet. Op het eind werd het krap, maar het is precies gelukt.”

Achterbanden snel naar de vaantjes

Van Kalmthout opende goed en reed aanvankelijk na de start op de derde plaats. Die positie zou hij zo’n vijftien ronden vasthouden, waarna de slijtage van de zachte band ervoor zorgde dat hij voor zijn stop terugviel tot de achtste plek. “Op zondagochtend rijden wij een warm-up, een korte sessie waarin iedereen de systemen nog even kan checken. We merkten dat onze voorbanden behoorlijk snel sleten op de zachte band en daarom hebben we vlak voor de start onze afstelling aangepast”, aldus de Nederlander. “De voorbanden bleven heel, maar het heeft me juist mijn achterbanden gekost. De zachte compound van Firestone is dit jaar nog iets zachter dan vorig jaar en we moeten er nog even aan wennen.”

Na de eerste pitstop lag VeeKay op positie 24, maar hij profiteerde daarna van de enige neutralisatie van de race. Hij kwam daardoor meteen de top-10 weer binnen en daar werd eigenlijk ook de basis voor de sterke eindklassering gelegd. Toch was het einde van de race verre van eenvoudig: "Als ik de finish zou willen bereiken op een tweestopper, dan moest ik zeer zuinig rondrijden. Brandstofmanagement klinkt eigenlijk heel simpel: zorgen dat je zo snel mogelijk door de bochten gaat terwijl je zo min mogelijk op het gaspedaal drukt, maar simpele dingen zijn vaak het moeilijkst!”, concludeert Van Kalmthout, die bovendien een haperend drinksysteem had. “Gelukkig heeft de off-season training zijn vruchten afgeworpen en was ik fysiek in staat om de race uit te rijden. Het harde werk van alle teamleden van Ed Carpenter Racing heeft zich eveneens uitbetaald. Deze mooie zesde plaats is een opsteker voor iedereen na de lastige tweede seizoenshelft van vorig jaar, en een goed begin van wat hopelijk een memorabel jaar wordt!”