Rosenqvist pakt pole op road course Indianapolis, Van Kalmthout P8

De strijd om de pole-position voor de dertiende race van het IndyCar-seizoen 2022 begon zoals gebruikelijk met de twee groepsfases. In de eerste groep gingen vrijwel alle grote namen door, al was de snelste tijd toch verrassend voor Ed Carpenter Racing-coureur Conor Daly. Hij was nipt sneller dan Penske-duo Josef Newgarden en Will Power. Ook Pato O'Ward, Christian Lundgaard en Simon Pagenaud plaatsten zich voor Q2, wat ten koste ging van onder meer Scott McLaughlin. In de tweede groep van Q1 werden wel enkele toppers uitgeschakeld. Marcus Ericsson reed wegens technische problemen geen tijd en ook mannen als Helio Castroneves, Scott Dixon en Romain Grosjean vielen buiten de boot. Wel was er een plekje in Q2 weggelegd voor snelste man Felix Rosenqvist, Colton Herta, Rinus van Kalmthout, Alex Palou, Alexander Rossi en David Malukas.

Uitslag IndyCar GP van Indianapolis II - Q1, groep 1

Uitslag IndyCar GP van Indianapolis II - Q1, groep 2

De zes snelste rijders uit beide groepen van Q1 mochten het in Q2 tegen elkaar opnemen voor plaatsing voor de Fast Six. Allereerst kwamen de coureurs op de zwarte prime-banden naar buiten, om in de laatste minuten op een setje rode alternates voor een ultieme verbetering te gaan. Power deed dat het beste, want hij klokte 1.10.0277 en was daarmee de snelste. Het verschil met zowel Rosenqvist op P2 als Newgarden op P3 bedroeg minder dan een tiende. Rossi, O'Ward en Lundgaard plaatsten zich eveneens voor het allesbeslissende deel van de kwalificatie, waarbij laatstgenoemde slechts anderhalve tiende toegaf op Power. Het betekende eveneens dat Palou, Van Kalmthout, Herta, Daly, Malukas en Pagenaud uitgeschakeld werden, wat met name voor de Ganassi-coureur pijnlijk is. Hij miste de boot op 0.0269 seconde.

Uitslag IndyCar GP van Indianapolis II - Q2

De zes overgebleven coureurs kregen vervolgens tien minuten de tijd om de perfecte ronde te rijden die pole-position zou opleveren voor de dertiende race van het seizoen. Daar waar vijf rijders ervoor kozen om een eerste run op de primaries af te werken, bleef Rosenqvist tot de laatste drie minuten in de pits staan. Hij kwam vervolgens op de alternates op de baan en perste er een uitstekende ronde uit, want met 1.10.2265 verzekerde hij zich van zijn tweede pole-position van het lopende IndyCar-seizoen. De Zweed was een kwart seconde sneller dan Rossi, terwijl teamgenoot O'Ward al bijna vier tienden moest toegeven. Penske-rijders Power en Newgarden konden in de Fast Six geen vuist maken en verzekerden zich van startposities vier en vijf, terwijl Lundgaard de top-zes completeert.

Uitslag IndyCar GP van Indianapolis II - Fast Six