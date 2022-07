Ilott tekent bij en blijft Juncos Hollinger nog twee jaar trouw

Nadat hij in 2020 achter Mick Schumacher als tweede eindigde in de Formule 2, wist Callum Ilott niet de stap naar de Formule 1 te maken. Hij bleef weliswaar onderdeel van de Ferrari Driver Academy, maar een racezitje had hij niet. Tegen het einde van het jaar kreeg de Brit echter de kans om zich gedurende drie races te bewijzen in een IndyCar bij Juncos Hollinger Racing, dat per 2022 als fulltime inschrijving zou terugkeren in de klasse. Tijdens die drie races maakte Ilott een dermate goede indruk dat de renstal hem een contract aanbood voor 2022, met bovendien een optie voor 2023 en 2024.

Die optie is nu gelicht door teambaas Ricardo Juncos en dat betekent dat Ilott de komende twee jaar opnieuw zijn kunsten vertoont in de IndyCar. "Na het zien van de resultaten die we het grootste deel van het jaar hebben gehaald met JHR en het werk dat Ricardo en Brad [Hollinger] op de achtergrond hebben verzet om ons de komende jaren te verbeteren, was het logisch om de samenwerking voort te zetten en verder te bouwen", zegt Ilott. "De potentie die we als team met één auto hebben laten zien, kan alleen maar beter worden als we dit programma uitbreiden. Ik ben heel blij om verder te werken met alle teamleden bij JHR, dit seizoen hebben we samen een geweldige fundering neergelegd. Het is geweldig om de werkomgeving te zien, evenals de energie die iedereen erin stopt. Als ik kijk naar waar we een jaar geleden begonnen en waar we nu staan, dan weet ik dat we samen nog veel succes gaan beleven."

Ilott maakt dit jaar een goede indruk in zijn debuutseizoen in IndyCar. Hij kwalificeerde zich tot nu toe in de top-twaalf voor alle races op de reguliere circuits, met een zevende startplek op de road course van Indianapolis als beste kwalificatie. In die race - die overigens onder beroerde weersomstandigheden werd verreden - werd de 23-jarige coureur achtste. Na twaalf races - waarvan hij er eentje miste wegens een gebroken hand - staat hij 21e in het kampioenschap.

Welke gevolgen zijn contractverlenging bij Juncos Hollinger heeft op zijn status binnen de Ferrari Driver Academy is nog onduidelijk. Voorafgaand aan het lopende seizoen maakte de Scuderia nog bekend dat Ilott een "tussenjaar" nam tijdens zijn eerste IndyCar-seizoen.