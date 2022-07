Newgarden topt warm-up in Indianapolis, Van Kalmthout op P12

Vrijwel alle coureurs maakten in de warm-up gebruik van de harde band, vermoedelijk om de zachte compound zoveel mogelijk te bewaren voor de race. Het zachte, rood gemarkeerde rubber levert naar verwachting een groot snelheidsvoordeel op in de wedstrijd en dus wilden de teams deze band zo min mogelijk belasten in de warm-up.

In die warm-up was Josef Newgarden de rapste met een tijd van 1.10.9281. AJ Foyt Racing maakte in tegenstelling tot de andere teams wel gebruik van de zachte band, wat Kyle Kirkwood in staat stelde om de tweede tijd te rijden met een 1.10.9895. Christian Lundgaard, die hier vorig jaar zijn IndyCar-debuut maakte en destijds imponeerde met een vierde tijd in de kwalificatie, was derde met een 1.11.0317.

Alexander Rossi en Colton Herta waren namens Andretti Autosport respectievelijk vierde en vijfde, voor Callum Ilott en Alex Palou. Polesitter Felix Rosenqvist eindigde als achtste, Will Power en Scott Dixon completeerden de top-tien. Rinus van Kalmthout kwam met een 1.11.2613 tot de twaalfde tijd.

De Gallagher Grand Prix in Indianapolis begint zaterdag om 18.30 uur Nederlandse tijd.

De uitslag van de warm-up voor de Gallagher Grand Prix in Indianapolis: