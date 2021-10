Start Your Engines: NASCAR 21 Ignition vanaf vandaag te spelen

MIAMI, FL - 28 oktober 2021 - Motorsport Games Inc. (NASDAQ: MSGM) (“Motorsport Games”), toonaangevend op het gebied van racegame-ontwikkeling, publishing en het leveren van esports-ecosystemen voor officiële raceklassen over de gehele wereld, heeft vandaag NASCAR 21: Ignition gelanceerd. De nieuwste editie uit de serie met officieel gelicenseerde NASCAR-games is beschikbaar voor Sony PlayStation 4, Microsoft Xbox One en PC via de Steam-store. De game wordt geleverd met een gratis upgrade voor Sony PlayStation 5 en Microsoft Xbox Series X/S, met gratis te downloaden upgrades voor alle andere gebruikers.

NASCAR 21: Ignition is beschikbaar in zowel de standaard als de Champions-editie. Spelers van de Champions Edition krijgen exclusieve features, zoals Bill Elliott als speelbaar karakter, zijn liveries, in-game career boost en de season pass, inclusief alle drie de DLC-packs. Met de season pass kan je extra liveries en drie andere legendarische NASCAR-coureurs unlocken.

“NASCAR 21: Ignition is verkrijgbaar en we zijn dolblij deze game te kunnen delen met de fans”, zei Dmitry Kozko, CEO Motorsport Games. “Ons team heeft haar passie voor de sport in deze game verwerkt, naast de toevoeging van Unreal Engine en rFactor-physics, om de meest authentieke, realistische en dynamische NASCAR-sim te creëren die we ooit geproduceerd hebben. Fans zullen echt de sensatie voelen wanneer ze achter het stuur kruipen en hun weg naar succes banen in NASCAR 21: Ignition.”

“De lancering van NASCAR 21: Ignition is de volgende stap in de evolutie van console videogames en komt op een moment dat de sport volop in de schijnwerpers staat nu de nieuwe kampioen binnenkort gekroond wordt”, aldus Nick Rend, Managing Director of Gaming and eSports, NASCAR. “Met behulp van Epic’s Unreal-engine heeft Motorsport Games nieuwe elementen ontwikkeld die de gamers nog beter en dieper zal onderdompelen in de wereld van NASCAR.”

NASCAR 21: Ignition is ontwikkeld en uitgegeven door Motorsport Games en maakt gebruik van Unreal Engine en de veelgeprezen rFactor Physics-engine van Studio 397. Hierdoor krijgen de spelers een authentiekere rij-ervaring, betere gameplay, dynamische AI en schitterende visuals. NASCAR 21: Ignition beschikt over de officiële coureurs, teams en circuits uit de NASCAR Cup Series 2021, inclusief pre-race build-up en post-race replays van hoogwaardige uitzendkwaliteit. MRN Radio heeft de voice-overs verzorgd. De gezichten van alle rijders zijn gescand om de meest realistische personages te creëren, met extra aandacht voor details met betrekking tot circuits, tribunes en pitlanes.

De game van dit jaar beschikt over nieuwe updates en toevoegingen, voortbordurend op de vorige edities. Motorsport Games heeft een gloednieuwe Paint Booth ontwikkeld, voor ongeëvenaarde mogelijkheden om zelf NASCAR-liveries te creëren, compleet met een iconisch startnummer. Spelers kunnen uit diverse modi kiezen, zoals Play Now, Career Mode of Online Multiplayer.

