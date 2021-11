Ferrari voegt talenten Bearman en Camara toe aan Driver Academy

Sinds 2020 organiseert Ferrari de Scouting World Finals in de zoektocht naar nieuwe talenten voor de Driver Academy. Enkele partners monitoren wereldwijd talenten voor Ferrari en de beste vier mochten het op Fiorano tegen elkaar opnemen voor een plek in het opleidingsprogramma. Vorig jaar werd James Wharton geselecteerd, dit jaar valt de eer te beurt aan Oliver Bearman en Rafael Camara. Zij mogen zich in 2022 ook onderdeel noemen van de Ferrari Driver Academy.

De 16-jarige Camara is afkomstig uit het Braziliaanse Recife en was afgelopen jaar actief in de karting. Zo won hij onder meer de WSK Champions Cup en de WSK Super Master Cup in Adria. Tijdens de FDA World Finals maakte hij ondanks zijn geringe ervaring in single-seaters indruk in een Formule 4-auto, waarmee hij een plekje in het programma veiligstelde. Oliver Bearman geldt intussen als een van de grootste talenten van het afgelopen Formule 4-seizoen. Namens Van Amersfoort Racing legde de Brit als eerste coureur ooit beslag op zowel de Italiaanse als Duitse F4-titels. Van de 39 races in beide klassen wist hij er zeventien te winnen.

Na de toevoeging van Camara en Bearman telt de Ferrari Driver Academy momenteel tien coureurs. De coureur die het verste is op het traject naar het fabrieksteam van Ferrari in de Formule 1 is Mick Schumacher, die actief is voor Haas F1 Team. Callum Ilott begint volgend jaar aan een IndyCar-avontuur. Verder zijn Formule 2-coureurs Marcus Armstrong en Robert Shwartzman, Formule 3-rijder Arthur Leclerc, F4-rijders Dino Beganovic en Maya Weug én karter James Wharton onderdeel van het opleidingtraject. Het is nog niet duidelijk of zij in 2022 allemaal lid blivjen van de Ferrari Driver Academy.