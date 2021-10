GP Amerika, MotoGP en Palou in This Week with Will Buxton

In de elfde aflevering van This Week with Will Buxton wordt er natuurlijk uitgebreid gesproken over de spannende Grand Prix van de Verenigde Staten, waarin Max Verstappen in een tactische strijd afrekende met Lewis Hamilton. Alle gebeurtenissen op het Circuit of the Americas bespreekt Buxton met studiogast Luke Smith van Motorsport.com.

Daarnaast is er aandacht voor de MotoGP, waar Fabio Quartararo zich in Misano liet kronen tot de nieuwe wereldkampioen. Verder spreekt Buxton via een beeldverbinding met nieuwbakken IndyCar-kampioen Alex Palou én onze landgenoot Allard Kalff, met wie hij over onder meer de ontwikkeling van Max Verstappen praat. Verder is er ook aandacht voor het overige racegeweld van het afgelopen weekend, waaronder de W Series en de NASCAR Cup Series.

De volledige aflevering van This Week with Will Buxton is bovenaan deze pagina te zien.