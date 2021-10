Kalff: Austin was beste zege tot nu toe van Verstappen

Max Verstappen boekte op het Circuit of the Americas in Austin een zwaarbevochten overwinning. De Nederlander koos voor een agressieve strategie en nam met een vroege undercut de leiding over van titelrivaal Lewis Hamilton, om vervolgens in de zinderende slotfase voldoende voorsprong over te houden. Een puik staaltje racen, zo concludeert coureur en RTL GP-presentator Allard Kalff.

“Na de race stuurde ik Jos een berichtje waarin ik schreef dat dit de beste overwinning tot nu toe was. Het had alles”, zei Kalff tijdens de Motorsport.tv-show This Week with Will Buxton. “De start was niet goed, hij was agressief qua strategie, briljant onder druk. Hij heeft geen fout gemaakt. Voor mij was dit zijn beste race, en hij won. Zijn beste zege tot nu toe wat mij betreft.”

Op de vraag in hoeverre Kalff Verstappen dit jaar heeft zien groeien tot de complete coureur die je moet zijn om wereldkampioen te kunnen worden, antwoordde hij: “Ik weet niet of hij veel gegroeid is. We zien het nu gewoon veel meer. Je kunt zeggen dat hij wat volwassener is, zeker ten opzichte van zijn eerste jaar bij Toro Rosso of Red Bull. Hij weet nu beter wanneer hij ervoor moet gaan en wanneer hij een tweede plaats moet accepteren. Dat zat er altijd al wel in, alleen hebben we dat niet altijd gezien. Zijn inhaalacties waren zo spectaculair, altijd aanvallend. We wisten niet wat hij nog meer achter de hand had, en dat is heel veel. Hoe hij zich positioneert na een start, wanneer hij moet aanvallen, wanneer hij moet verdedigen… Altijd spot on. Hij is misschien twee of drie procent volwassener geworden, maar dat zijn de laatste stukjes van de puzzel om hem echt wereldkampioenschapsmateriaal te maken.”

“Je zag dat ook bij Lewis, bij Ayrton”

De ervaring die Verstappen de afgelopen jaren heeft opgedaan vormt nog een extra laag, maar er is meer dan dat volgens Kalff: “Je zag dat ook bij Lewis, bij Ayrton: er is een punt waarop ze weten dat ze zichzelf niet meer hoeven te bewijzen. Dan worden ze een betere coureur. Dat was ook zo bij Ayrton, bij Michael Schumacher, zelfs bij Sebastian Vettel. Zodra ze zich realiseren dat ze niet meer hoeven te bewijzen dat ze een snelle F1-coureur zijn, dan worden ze nog eens tien procent beter. Dan worden ze echt kampioensmateriaal.”

