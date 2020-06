Nederlands F1-ticketbureau integreert met Motorsport Tickets

Motorsport Tickets is de eerste keuze voor fans die motorsportevenementen over de hele wereld willen bezoeken. Met een wereldwijd bereik biedt Motorsport Tickets kaartjes en hospitality-pakketten voor de Formule 1, MotoGP en het World Endurance Championship, maar ook voor iconische evenementen als de 24 uur van Le Mans en de TT Isle of Man.

Fans die kaarten kopen bij Motorsport Tickets krijgen meer waar voor hun geld door de unieke voordelen en bundels die horen bij het grootste digitale mediaplatform in de motorsport. Daarbij hoort gratis toegang tot Autosport Plus, Motorsport Prime en Motorsport TV. Ook krijgen bezoekers na afloop van een evenement een pakket met professionele foto’s van het evenement, geleverd door Motorsport Images. Als gevolg van de integratie met SportStadion profiteren fans van de jarenlange ervaring, in combinatie met de beste klantenservice.

Motorsport Network is de globale leider op het gebied van digitale media voor fans van motorsport en auto’s in het algemeen. Iedere maand bezoeken zo’n 56 miljoen gebruikers uit 81 landen een platform van Motorsport Network. Daarbij gaat het om gerespecteerde merken als Motorsport.com, GPUpdate.net en Autosport.com, maar ook om automotive-platforms zoals Motor1.com en InsideEVs.com. Ook via Motorsport.tv en Motorsport Tickets komen fans aan hun trekken wat betreft auto- en motorsport.

In het volledige portfolio van Motorsport Network staat klantgerichtheid voorop, de kaartverkoop heeft profijt van technologie, en mobiele en duurzame aanpak. Het gebruik van passende en zelfgebouwde technologie wordt binnenkort in de praktijk gebracht met de introductie van het nieuwe platform voor Motorsport Tickets. Dit biedt ook voor eigenaren van circuits en kampioenschappen een nieuwe kans om de ervaring van klanten te verbeteren.

Dale Ballentine, CEO van Motorsport Tickets: “Ik ben ontzettend enthousiast over de unieke dienst die wij in deze industrie hebben. Motorsport Tickets biedt een geweldig platform waarop we de ervaring van SportStadion kunnen uitdragen. Hun ideeën rond exclusieve fan-ervaringen, zoals de inmiddels wereldberoemde Max Verstappen-tribunes, hebben ervoor gezorgd dat het Grand Prix-landschap vaak oranje gekleurd is. Het brengt de fans samen. We hebben plannen om in de toekomst uit te groeien tot één van de marktleiders met een nog uitgebreider aanbod van klantgerichte motorsportervaringen.”

Mehul Kapadia, Chief Operating Officer van Motorsport Network, zei: “Bij Motorsport Network breiden we ons geografisch bereik nog verder uit door deze Nederlandse tak toe te voegen aan het Motorsport Tickets-platform. Hierdoor krijgen onze klanten meer bereik en een groter aanbod. Voor ons partners – zoals circuits en kampioenschappen – is dit de kans om een groter publiek te bereiken. Het is een duidelijk signaal van onze strategie: we investeren in mensen, nieuwe technologie en platforms.”