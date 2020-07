Virtuele RoC succesvol, volgende editie in nieuw Raiders-stadion?

Afgelopen zondag vond de eerste editie van de virtuele Race of Champions plaats. Sterren uit de Formule 1, IndyCar, Le Mans, WRX, Formule E en W Series streden net als in het echte evenement head-to-head tegen elkaar. Het evenement bleek een groot succes, zo concludeerde Johnsson na afloop: “Voor een eerste keer ben ik zeer blij met het resultaat. Je leert ontzettend veel wanneer je met iets nieuws begint. De samenwerking met Motorsport Games heeft enorm geholpen. Het was geweldig om met hen samen te werken, ze hebben veel ervaring in het uitzenden van dergelijke evenementen uit games. De sfeer was fantastisch, we vonden oplossingen voor alle vragen en de feedback die ik van de rijders kreeg was ultrapositief. Iedereen vond het geweldig dus volgende keer wordt het nog beter! Dit was een ontdekkingsreis voor ons en het was een supergoede ervaring.”

De deelnemers namen het in de game Assetto Corsa tegen elkaar op op verschillende circuits uit de historie van de Race of Champions: van de begindagen in Gran Canaria tot de fameuze stadions Wembley en Riyad. De coureurs reden met diverse wagens, waaronder de VUHL Supercar, KTM X-Bow, een rallycrosswagen en de klassieke ROC-buggy. Johnsson: “De virtuele circuits komen ontzettend dicht in de buurt van de werkelijkheid. De technologie is zeer goed. Het circuit in Gran Canaria is al een tijdje niet gebruikt maar werd voor dit evenement met een laser gescand. Dichter bij de realiteit kom je niet. Romain Grosjean zei zeer verrast te zijn dat de wagens allemaal reageren zoals in de werkelijkheid. Je weet nooit hoeveel ervaring de deelnemers hebben op de sim maar de races waren spannend en werden vaak bepaald door enkele fracties van een seconde, net zoals in de werkelijkheid. Het was dus zeker vermakelijk. Je voelde de blijdschap na een zege en de frustratie na een nederlaag!”

Race of Champions mikt op Las Vegas in 2020

De virtuele RoC was bedoeld als de ‘grande finale’ van de grote hoeveelheid esports-evenementen die de afgelopen periode tijdens de coronapandemie werd georganiseerd. Johnsson hoopt dat de volgende Race of Champions later dit jaar in Amerika in het echt kan plaatsvinden. Hij ziet het nieuwe Allegiant Stadium in Las Vegas, de nieuwe thuishaven van NFL-team Raiders, als ideale locatie: “We hebben een plan A, een plan B en een plan C. We zijn ons er zeer van bewust dat we ons moeten aanpassen, afhankelijk van hoe de situatie zich ontwikkelt. Op z’n vroegst organiseren we er eentje voor de Grands Prix van Amerika en Mexico, maar dan moeten die races wel plaatsvinden. We hebben contact met de nieuwe Raiders-locatie in Las Vegas, het nieuwe Allegiant Stadium dat twee miljard kost. Ik heb met een aantal rijders gesproken en ook zij zijn erg enthousiast. Het zou dan gaan om een evenement op dinsdag en woensdag. We hopen dat de F1 naar Austin en Mexico komt. Dan zullen we zien of er toeschouwers in het stadion aanwezig mogen zijn en hoeveel. Het is afwachten. De vraag is hoe lang we kunnen wachten tot we een beslissing nemen. We hebben een aantal andere opties maar alles hangt af van de wereldwijde situatie. Voor het geval dat er geen fans in het stadion aanwezig mogen zijn, werken we aan een concept om de rijders uit alle verschillende klassen bijeen te brengen om niet alleen hun vaardigheden op een RoC-circuit te laten zien, maar ook een een ‘skill challenge’-parcours en op een echt circuit. En afhankelijk van de locatie willen we ze ook het zand in sturen. Het zou geweldig zijn om hun vaardigheden onder verschillende omstandigheden te bewijzen.”

Kijk hier de spannende finale van de Race of Champions Virtual terug:

Met medewerking van Charles Bradley

Gerelateerde video