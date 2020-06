Zanardi ondergaat tweede neurologische operatie

Op vrijdag 19 juni werd Zanardi met de traumahelikopter naar het ziekenhuis vervoerd nadat hij tijdens een handbike-wedstrijd op de verkeerde weghelft terechtkwam en aangereden werd door een vrachtwagen. In het ziekenhuis van Siena werd zwaar hersenletsel vastgesteld, nog dezelfde avond werd de Italiaan geopereerd. Sindsdien verbleef hij in kritische, maar stabiele toestand in het ziekenhuis. Afgelopen week maakte het ziekenhuis na overleg met de familie bekend dat er geen verdere updates gegeven zouden worden over de toestand van Zanardi, tenzij er sprake was van een significante verandering.

In een nieuw bulletin maakte het ziekenhuis bekend dat Zanardi maandag voor de tweede keer geopereerd is. Dit bleek noodzakelijk nadat er eerder op de dag een CT-scan uitgevoerd was om 'de toestand van de patiënt te bepalen'. De operatie duurde tweeënhalf uur waarna Zanardi terugkeerde op de intensive care. Daar wordt hij nog altijd in een kunstmatige coma gehouden. "Volgens het team lag een dergelijke interventie in de lijn der verwachting", zei Roberto Gusino van het ziekenhuis in Siena. "Onze professionals blijven de situatie van dag tot dag beoordelen. Na overleg met de familie zullen we over ongeveer 24 uur een nieuwe update geven."

De 53-jarige coureur kwam in het verleden in de Formule 1 uit en werd twee keer kampioen in CART. In 2001 crashte Zanardi op de Lausitzring waarna zijn beide benen geamputeerd moesten worden. De Italiaan maakte een comeback in de autosport, maar was ook zeer succesvol met zijn handbike. In 2012 en 2016 won hij vier gouden medailles op de Paraympische Spelen.