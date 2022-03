Motorsport Games’ rFactor 2 wordt officiële simplatform van Formule E

Miami, Florida – 28 maart 2022 - Motorsport Games Inc. (NASDAQ: MSGM) (“Motorsport Games”), de toonaangevende ontwikkelaar van games en esports-competities voor officiële raceklassen over de gehele wereld, wordt het officiele sim racing-platform van de Formule E, ’s werelds eerste volledig elektrische internationale formulewagenklasse. De overeenkomst is een uitbreiding van de reeds bestaande meerjarige samenwerking tussen Motorsport Games en Formule E.

Motorsport Games gaat Formule E, inclusief alle rijders en teams van het huidige seizoen 8, implementeren in rFactor 2, het toonaangevende sim-platform. Ook eerdere seizoenen vanaf 2018 van het ABB FIA Formula E World Championship komen beschikbaar, waardoor er op veel verschillende circuits geracet kan worden. Het Formule E content pack komt beschikbaar voor alle gebruikers van rFactor 2.

“Formule E is een van de snelstgroeiende raceklassen en we zijn blij en vereerd dat we dit volledig tot leven kunnen brengen in rFactor 2”, zegt Dmitry Kozko, CEO Motorsport Games. “rFactor 2 blijft het beste simulatieplatform van dit moment. Deze toevoeging aan het al zeer uitgebreide aanbod aan raceklassen vergroot de mogelijkheden voor onze spelers. Met onze kennis van het creëren van authentieke racesimulaties en esports-evenementen, gekoppeld aan de stijgende populariteit van de Formule E, weten we dat onze samenwerking elk doel zal bereiken.”

Daarnaast lanceert Formule E de Accelerate esports series, die zal plaatsvinden middels het rFactor 2 in-game competitieplatform. rFactor 2 zal op zijn beurt te spelen zijn in de Formula E Gaming Arena bij toekomstige races en evenementen. Zo kunnen fans de spanning van het FIA Formule E-kampioenschap ervaren. “Formule E draait om verandering teweegbrengen. Daarom willen we onze sport toegankelijker maken en de grenzen opzoeken, zowel op als naast de baan”, zegt Kieran Holmes-Darby, Gaming Director Formula E.

De samenwerking tussen de twee merken ontstond toen Motorsport Games de ABB Formula E Race at Home Challenge esports-events voor de FIA organiseerde. De reeks virtuele events, als tijdelijke vervanger van het door corona uitgestelde seizoen 2019-2020, zorgde voor veel kijkplezier voor zowel nieuwe als bestaande fans.

De Formule E-update voor rFactor 2 is vanaf vandaag beschikbaar voor alle spelers. Meer informatie vind je op www.studio-397.com.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws rond Motorsport Games via www.motorsportgames.com