Four Seasons Hotels and Resorts, een van ’s werelds toonaangevende bedrijven in luxe hospitality, is een samenwerking aangegaan met Canossa Events, een onderdeel van Motorsport Network. Samen organiseren zij Beyond by Four Seasons, An Exclusive Driving Journey Through Tuscany. Deze toertocht van een week laat het beste van het Italiaanse platteland zien met een luxeauto. Van 24 tot 30 september 2022 vindt de eerste tocht plaats, door schitterende landschappen, speciale toegang tot must-see bezienswaardigheden en unieke culinaire versnaperingen, met Four Seasons Hotel Firenze als thuisbasis.

Four Seasons slaat handen ineen met Canossa Events voor exclusieve toertocht door Toscane Foto: Four Season Media Library

In samenwerking met Canossa Events, marktleider op het gebied van lifestyle toertochten, en met de stad Florence, komen de deelnemers samen in de Toscaanse hoofdstad. Vanuit hier genieten van ze van een Italiaans uitstapje. Dat kan met de eigen auto, of met een klassieker of luxe sportwagen die geregeld wordt door het toegewijde serviceteam. Elk element van de reis - van accommodaties tot dagelijkse uitstapjes - is met oog voor detail georganiseerd.

“De ervaring van onze gasten staat centraal in alles wat we doen. Het inspireert onze teams om te innoveren en elk nieuw aanbod van Four Seasons naar een hoger plan te tillen”, zegt Christian Clerc, President – Hotels and Resorts. “We hebben de handen ineen geslagen met Canossa Events om iets zeer spectaculairs te creëren voor onze gasten: een ultra-luxe toeravontuur waarbij net zoveel genoten wordt van de reis als van de bestemming. In het Toscaanse platteland, met de beste wijn en culinaire versnaperingen uit de regio, georganiseerd door onze getalenteerde medewerkers, zet Beyond by Four Seasons een nieuwe standaard voor luxe reizen.”

De eerste Toscaanse toertocht begint met een al fresco welkomstdiner in de Faggio Garden van het Four Seasons Hotel Firenze, de start van een week vol ontdekkingen. In de dagen daarna, verkennen de gasten de wijngaarden van “Chiantishire”, met een privétoer en wijnproeverij in de historische Antinori Cellars, een tocht door de kleurrijke landschappen rond Siena, lunch in de historische galerij van Montalcino en een rit langs de idyllische havenstadjes, de fameuze groene cipressen van Bolgheri en de fameuze wijngaarden van Ornellaia.

“Het creëren van onvergetelijke evenementen met onze liefde voor auto’s als middelpunt is waar we het beste in zijn”, zei Luigi Orlandini, voorzitter en CEO van Canossa Events. “In samenwerking met Four Seasons hebben we een unieke reis samengesteld. De reizigers kunnen genieten van elk moment op hun reis en genieten van het beste wat Toscane te bieden heeft.”

Florence Foto: Shutterstock

De gasten krijgen exclusieve toegang tot locaties die normaliter gesloten zijn voor publiek, met onder meer een onvergetelijk diner in Florance en een avond bij de opera. Het programma bevat ook voldoende tijd om uit te rusten en op te laden, door te relaxen in de tuinen van Four Seasons Hotel Firenze, bij het zwembad of de spa. “Samenwerken met Four Seasons en Canossa Events is een eer. Het zet onze wonderschone stad en de schitterende wegen van Toscane in de schijnwerpers”, aldus Dario Nardella, burgemeester van Florence. “Onze unieke samenwerking biedt de reizigers een unieke blik op de mooiste bezienswaardigheden van de regio, verstopte routes en de beste geheimen. Dat maakt dit een onvergetelijke Italiaanse vakantie.

“Beyond by Four Seasons is het bewijs dat we ons steeds meer verdiepen in aspecten die onze gastervaring verbeteren”, zegt Marc Speichert, Chief Commercial Officer, Four Seasons Hotels and Resorts. “Door programma’s te bedenken die passen bij de passie en voorkeuren van Four Seasons-reizigers, zijn onze gasten de auteurs geworden van hoe zij verbonden zijn met ons merk.”

Luxe toertocht door Toscane Foto: Christian Horan

Met een luxe lifestyle-aanbod van onder meer een privéjet, een groeiend aanbod van luxe villa’s en vakantiewoningen, bijzondere artikelen voor thuis en onderweg, en een wereldwijd portfolio van Private Residences, brengt Four Seasons haar expertise nu naar de openbare weg. Het aantal beschikbare plaatsen is beperkt. Geïnteresseerde reizigers vinden hier meer informatie over Beyond by Four Seasons, An Exclusive Driving Journey Through Tuscany. Voor meer informatie of boekingen kunt u terecht bij beyond@fourseasons.com of per telefoon via +39 0522 421096 (Italy) of +1 831 521 5190 (U.S.).

Voor meer informatie over Canossa Events: https://canossa.com/category/news/.