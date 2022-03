Motorsport Games in zee met Romain Grosjean voor ontwikkeling rFactor 2 en esports

Miami, Florida – 25 maart 2022 - Motorsport Games Inc. (NASDAQ: MSGM) (“Motorsport Games”), de toonaangevende ontwikkelaar van games en esports-competities voor officiële raceklassen over de gehele wereld, heeft aangekondigd dat IndyCar-ster en voormalig Formule 1-coureur Romain Grosjean zich als adviseur voor de games en esports-events aan het bedrijf heeft verbonden. Zijn focus gaat vooral uit naar het rFactor 2-simplatform.

In zijn rol als technisch esports adviseur voor Motorsport Games zet Grosjean zijn jarenlange ervaring - in zowel de praktijk als in de sim - in om het toonaangevende simplatform rFactor 2 verder te ontwikkelen. Gedurende het jaar neemt Grosjean deel aan vier technische testsessies voor rFactor 2, waarover hij feedback en aanbevelingen zal geven om het platform te verbeteren. Buiten zijn bijdragen aan rFactor 2, geeft de Fransman ook advies over de diverse esports-events van Motorsport Games, zoals de uitermate succesvolle virtuele 24 uur van Le Mans en de nieuwe IndyCar-Motorsport Games Pro Challenge. Zijn uitgebreide kennis van beide klassen is van meerwaarde, aangezien Grosjean in beide klassen aan de start heeft gestaan.

“De link tussen de racerij op het circuit en de simwereld wordt steeds nauwer. Simracen wordt een steeds belangrijkere tool voor bedrijven, teams en kampioenschappen in de autosport”, zegt Romain Grosjean. “Ik ben zeer blij om als technisch adviseur aan de slag te gaan bij Motorsport Games. Ik kan niet wachten om feedback te geven over rFactor 2, een sim die ik regelmatig gebruik. Het bedrijf heeft middels esports-events als de Le Mans Virtual Series en de recente IndyCar-Motorsport Games Pro Challenge bewezen zeer goed in staat te zijn om top esports-events neer te zetten.”

Gérard Neveu, motorsportadviseur voor Motorsport Games, voegt toe: “De ervaring en kwaliteiten van Romain in de echte racerij zijn over de gehele wereld bekend, maar hij heeft de afgelopen jaren bewezen ook op het gebied van esports en simracing veel kennis en ervaring te hebben. Daarom is hij de perfecte fit voor deze nieuwe rol als technisch adviseur van Motorsport Games. Zijn jarenlange ervaring zal ons enorm helpen bij het ontwikkelen van rFactor 2 en de verdere uitbreiding van onze esports-events. Hij is recentelijk verkozen tot meest populaire IndyCar-coureur in het wereldwijde IndyCar-fanonderzoek van Motorsport Games’ moedermaatschappij Motorsport Network, in samenwerking met Nielsen en IndyCar. Onze partners zijn dolenthousiast dat Romain nauwer betrokken is bij de ontwikkeling van ons simplatform en events. We kunnen ze met Romain naar een hoger plan tillen.”

