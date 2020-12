FIA vergroot vrouwelijke vertegenwoordiging in WMSC en senaat

Deze week werd de jaarlijkse algemene vergadering van de FIA georganiseerd en daarbij werden een aantal veranderingen doorgevoerd voor 2021. Een van de meest opvallende acties is het verbeteren van de vrouwelijke vertegenwoordiging in de bestuurslagen van de FIA. Momenteel hebben bijvoorbeeld slechts twee vrouwen zitting in in het World Motor Sport Council (WMSC): Michele Mouton bezet een plaats omdat zij voorzitter van de Women in Motorsport-commissie is, terwijl Amina Mohamed eerder deze maand werd gekozen als lid. Door de veranderingen is er nu een verplichting om in de toekomst minimaal drie gekozen vrouwen in dat bestuursorgaan van de FIA te hebben.

“De vergadering heeft ingestemd om de samenstelling van de World Motor Sport Council te veranderen door voor te schrijven dat er tenminste drie leden van ieder geslacht moeten zijn onder de vice-presidenten voor sport en de gekozen leden”, leest een verklaring over de genomen besluiten op de algemene vergadering. Daarnaast schrijven de statuten nu voor dat de president van de Women in Motorsport-commissie een vrouw moet zijn. Ook wordt er een verandering doorgevoerd aan de samenstelling van de senaat, die als bestuursorgaan net onder de WMSC valt. De WMSC, de World Council for Automobile Mobility and Tourism en FIA-president Jean Todt mogen hier allemaal vier leden voor kiezen, van wie minimaal één nu een vrouw moet zijn.

Dit jaar riep de FIA de hashtag #PurposeDriven in het leven en het vergroten van de diversiteit in de toplagen van de automobielfederatie past daarbinnen, aldus Todt. “Doelgericht zijn is een mengeling van de verplichtingen van de FIA rond veiligheid, het milieu, gendergelijkheid, diversiteit. Het is wereldwijd”, zei hij. Vaak gaat het hierbij volgens Todt over het milieu, maar de werkzaamheden van de FIA wat betreft andere zaken mag volgens hem niet onderbelicht blijven. “We moeten niet vergeten hoe betrokken wij zijn met de veiligheid - ook op de openbare weg - en andere onderwerpen. Deze ochtend was heel belangrijk, want voor het eerst is het verplicht om vrouwen te benoemen in de World Motor Sport Council en in de senaat van de FIA. Dat is wat we moeten bereiken.”