McLaren sluit Formule E-motorendeal met Nissan voor Gen3

Rast in gesprek met McLaren over terugkeer in Formule E

René Rast keert komend seizoen mogelijk terug in de Formule E. De drievoudig DTM-kampioen is weliswaar in het bezit van een fabriekscontract bij Audi voor 2023, maar lijkt ook in beeld te zijn voor een zitje bij het in de Formule E debuterende McLaren.