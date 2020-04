Tot eind juni geen Formule E, E-Prix Berlijn uitgesteld

De FIA en de Formule E kondigden vorige maand in eerste instantie een opschorting van de kalender van twee maanden aan, waarbij het ook een systeem met gekleurde vlaggen introduceerde. Juni en juli werden aanvankelijk gezien als maanden met een groene vlag, wat inhield dat de E-Prix van Berlijn op 21 juni de hervatting van het FE-seizoen zou zijn. In een nieuwe verklaring van de FE staat achter juni een rode vlag, terwijl juli – de maand waarin de races in New York en Londen op de rol staan – een gele status gekregen heeft. De race in Berlijn is als gevolg van deze ingreep uitgesteld.

“Met strikte maatregelen die wereldwijd nog steeds door regeringen worden ingevoerd om de verspreiding van de coronaviruspandemie te beperken, hebben de Formule E en de FIA gezamenlijk besloten de opschorting van het seizoen tot in ieder geval eind juni te verlengen”, leest de verklaring van de elektrische single seater-klasse. Daarin wordt ook bevestigd dat het systeem met groene, gele en rode vlaggen gehandhaafd blijft om de status van maanden en races aan te geven. “We kunnen nu bevestigen dat er rode vlaggen zijn aangebracht voor de maanden mei en juni. Dat betekent dat de Berlijnse E-Prix niet zoals gepland op 21 juni kan plaatsvinden. Juli heeft nu een gele vlag gekregen, waar de kans aanwezig blijft om evenementen te organiseren of races opnieuw in te plannen als de situatie rond het coronavirus zich stabiliseert.”

De Formule E hoopt zo snel mogelijk weer van start te gaan, maar de prioriteit ligt bij ‘de gezondheid en veiligheid’ van alle betrokkenen. “We bekijken alle beschikbare opties om het seizoen met het hoogst mogelijke aantal races af te sluiten. Bij het maken van de plannen blijven we kijken naar het organiseren van races zonder publiek, het gebruik van permanente circuitfaciliteiten, het introduceren van nieuwe double-headers en het verlengen van het seizoen tot na haar oorspronkelijke einddatum.”