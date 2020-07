Zhou met machtsvertoon naar pole in F2, eerste startrij voor MP

Vrijwel alle Formule 2-coureurs wachtten aan het eind van de pitstraat op het groene licht om te beginnen aan de eerste kwalificatiesessie van het jaar. De rijders kozen ervoor om, net als hun collega’s in de Formule 3, de banden gedurende een aantal ronden op te warmen. De eerste tijden, die door Roy Nissany en Dan Ticktum gezet werden, waren dan ook nog niet van betekenis. Dat veranderde toen Marcus Armstrong met 1.15.386 een eerste serieuze tijd noteerde. Al snel doken Yuki Tsunoda, Guanyu Zhou en Jehan Daruvala onder die tijd door. In de daaropvolgende snelle ronde dook Zhou als eerste onder de 1 minuut en 15 seconden, waarmee hij de eerste run als snelste afsloot.

In de laatste tien minuten meldden de rijders zich vervolgens voor de tweede keer op het asfalt om zich te mengen in de strijd om pole-position. Nadat Felipe Drugovich verrassend naar de derde tijd ging, werd de sessie stilgelegd door een spin van Marino Sato. Toen zijn Trident-bolide geborgen was, ging het licht in de pits weer op groen voor de laatste vijf minuten van de kwalificatie. De strijd om pole-position werd echter snel beslist door Zhou, die zijn eigen tijd met drie tienden verbeterde tot 1.14.416. Die tijd bleek voor de concurrentie onhaalbaar.

In de allerlaatste minuten ging Drugovich namens MP Motorsport op ruim vier tienden naar de tweede positie. Daarmee voorkwam de Braziliaan dat UNI-Virtuosi de gehele eerste rij zou bezetten. Zhou’s teamgenoot Callum Ilott was 0,004 seconden langzamer dan Drugovich en noteerde daarmee de derde tijd, op de voet gevolgd door ART-nieuwkomer Christian Lundgaard. Mick Schumacher en Daruvala delen zaterdag de derde startrij als nummers 5 en 6, gevolgd door Luca Ghiotto en Robert Shwartzman. De top-tien werd gecompleteerd door Dan Ticktum en Louis Deletraz, die na de eerste run nog op de derde positie stond. Een aantal coureurs werd gehinderd door een spin van Nikita Mazepin, die tijdverbeteringen in de laatste seconden onmogelijk maakte.