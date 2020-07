Ilott wint eerste F2-race van 2020 na technisch malheur Zhou

Zhou mocht na een uiterst dominante kwalificatie zaterdagmiddag vanaf de eerste startrij vertrekken en kreeg daarbij verrassend gezelschap van MP Motorsport-piloot Felipe Drugovich. De Braziliaan kon zijn goede startpositie echter niet verzilveren en zakte in de openingsfase rap weg tot de vijf stek, onder meer achter Mick Schumacher en diens Prema-teamgenoot Shwartzman. Helemaal vooraan verloor polesitter Zhou de leiding even aan teamgenoot Ilott, maar de Chinees kwam knap terug met een manoeuvre buitenom - waarbij de UNI Virtuosi-collega's elkaar keurig lieten leven. Het was een aantrekkelijke start van een zeer amusant schouwspel op de Red Bull Ring.

De Chinese Renault-junior had vervolgens de touwtjes aardig in handen en leek de race te consolideren. Tot halverwege de wedstrijd was dit ook het geval, al ging het daarna bergafwaarts. Te beginnen met de reguliere pitstops. Zhou kwam daarbij als verliezer uit de bus en moest zowel Ilott als ook Schumacher voor laten gaan. Hij wist beide mannen op het asfalt terug te pakken en leek zo een overtuigende gooi naar winst te doen. Maar niets bleek minder waar: na 27 rondjes over de Red Bull Ring sloeg het noodlot toe. Zhou werd getroffen door technisch malheur en kon de winst vergeten. Hij zou uiteindelijk als zeventiende aan de meet komen, op een ronde achterstand.

Ilott rekende intussen met Schumacher af, maar moest dat na tussenkomst van de Safety Car nogmaals doen. Deze interventie was nodig om de gestrande auto van Artem Markelov te bergen. Na de herstart bleef Ilott foutloos en reed hij de zege soeverein naar huis. Het woord foutloos bleek niet van toepassing op de slotfase van Schumacher. De Duitser met een illustere achternaam schoot rechtdoor, vloog door het grind en zag zijn podiumklassering worden omgezet in een elfde plek. Armstrong wist te profiteren en de tweede plaats over te nemen. Zijn F3-rivaal Shwartzman eindigde slechts vier tienden daarachter als derde. Lundgaard en Ticktum completeerden de top-vijf, terwijl MP Motorsport genoegen moet nemen met de posities acht en negen.

Uitslag: F2 Oostenrijk, hoofdrace