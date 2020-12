F2 en F3 presenteren aangepast weekendformat voor 2021

De coronaviruspandemie heeft ervoor gezorgd dat de Formule 2 en Formule 3 in moesten grijpen en radicale veranderingen moesten doorvoeren om het voortbestaan van de teams te garanderen. Vanaf 2021 racen de F2 en F3 niet langer in dezelfde weekenden. Met name de F2 werkt hierdoor minder weekenden af, maar daar staat tegenover dat in beide series het aantal races per weekend gaat stijgen tot drie. Dat heeft tot gevolg dat het weekendformat voor de F2 en F3 op de schop gaat en tegelijkertijd presenteerden de series hun plannen voor het nieuwe format.

De vrijdag blijft voor zowel de F2 als de F3 ongewijzigd. Dat houdt in dat er een vrije training van 45 minuten wordt georganiseerd, evenals een kwalificatie van 30 minuten. In beide series ontvangt de polesitter vier kampioenschapspunten. De zaterdag en zondag gaan wel op de schop, te beginnen bij de Formule 2. Op zaterdag worden voortaan eerst de sprintraces verreden. Beide races tellen 120 kilometer of duren veertig minuten. De puntenverdeling blijft ongewijzigd, met vijftien punten voor de winnaar, om via twaalf, tien, acht, zes, vier en twee bij één punt voor de nummer acht te komen. Ook liggen er twee punten klaar voor de snelste ronde, mits de coureur met snelste ronde ook in de top-tien eindigt. De grid voor de eerste race wordt bepaald door de top-tien van de kwalificatie op vrijdag om te draaien, voor de startopstelling voor de tweede wedstrijd wordt de top-tien van de eerste sprintrace omgedraaid.

De hoofdrace wordt naar zondag verplaatst en telt 170 kilometer of zestig minuten. De verdeling van de punten blijft ongewijzigd, met 25 punten voor de winnaar tot en met één punt voor de nummer tien. Ook in deze race zijn er twee punten te verdienen voor de snelste ronde, mits de betreffende coureur in de top-tien eindigt. De uitslag van de kwalificatie op vrijdag is bepalend voor de grid op zondag. Om de derde race goed te kunnen verteren, krijgen de coureurs allemaal een extra setje harde banden ten opzichte van 2020. Dat houdt in dat ze vier setjes harde banden tot hun beschikking hebben, evenals twee setjes zachte banden.

De veranderingen bij de Formule 3 zijn van gelijke aard. Ook zij krijgen een setje extra banden om de derde race te kunnen rijden. Op zaterdag worden er twee races van 40 minuten gehouden, waarbij de puntenverdeling net iets afwijkt van die van de Formule 2. De winnaar krijgt 15 punten, maar in de F3 krijgt de top-tien punten. De grid van de zaterdagse F3-races komt op dezelfde manier tot stand als in de F2, met als verschil dat telkens de top-twaalf wordt omgedraaid. De kwalificatie van de uitslag bepaalt de grid voor de 40 minuten durende race op zondag, waarbij de gebruikelijke F1-puntentelling wordt gevolgd. Daarnaast zijn er in alle races twee punten te verdienen voor de snelste ronde.