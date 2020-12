Boschung vervangt F1-invaller Aitken in Bahrein bij Campos

Campos Racing moest op zoek naar een invaller voor Aitken, die tijdens de Grand Prix van Sakhir zijn Formule 1-debuut maakt bij Williams. De diensten van de Britse Koreaan zijn daar nodig omdat George Russell op zijn beurt de met het coronavirus besmette Lewis Hamilton vervangt bij Mercedes. Veel tijd had Campos niet om een invaller te zoeken, maar uiteindelijk is de zoektocht toch geslaagd. Boschung was beschikbaar en keert dit weekend daarom terug bij het team waarmee hij in 2017 zijn debuut maakte in de Formule 2. Hij is daarbij de nieuwe teamgenoot van Guilherme Samaia.

Eerder deze week kondigde Campos al aan dat Boschung in 2021 wederom voor het team uitkomt in de Formule 2. “We zijn blij dat Ralph dit weekend bij ons is”, zei teambaas en voormalig coureur Adrian Campos. “Dit geeft ons de kans om alvast te beginnen met samenwerken voor volgend jaar. In zo’n professionele race-omgeving is dit voor iedereen een gouden kans. We verwachten een sterk weekend met onze coureurs Ralph en Guilherme. We kijken ernaar uit om op de nieuwe, spannende lay-out te racen.”

In het door COVID-19 ontregelde jaar 2020 racete Boschung tot dusver niet. In de drie voorgaande jaren was de uit Zwitserland afkomstige coureur wél actief in de Formule 2, maar veel succes had hij niet in dienst van Campos, MP Motorsport en Trident. In zijn eerste seizoen eindigde hij met elf punten op de negentiende plaats in het kampioenschap, in 2018 verbeterde hij zich licht met zeventien punten en een achttiende plaats in de titelstrijd. Vorig jaar scoorde Boschung in dienst van Trident slechts drie punten.