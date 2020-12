Boschung keert na jaar afwezigheid met Campos terug in Formule 2

Boschung maakte in 2017 zijn debuut in de Formule 2, nadat hij daarvoor twee jaar in de GP3 Series uitkwam. Hij maakte zijn debuut bij Campos en keert na drie jaar dus terug op het oude nest. Ook in 2018 en 2019 reed Boschung nog in de F2 voor MP Motorsport en Trident, maar klinkende resultaten behaalde hij niet. Zijn beste seizoen draaide de Zwitser in dienst van het Nederlandse MP, waarvoor hij achttien punten scoorde en op de achttiende plek in het kampioenschap eindigde.

Zijn laatste F2-seizoen werd vroegtijdig afgebroken vanwege problemen met de financiering van zijn zitje bij Trident, maar in 2021 keert Boschung dus terug in de laatste opstapklasse onder de Formule 1. Met behulp van een aantal nieuwe sponsoren krijgt hij de kans bij oude bekende Campos, dat dit seizoen Jack Aitken en Guilherme Samaia inzet. “Ik ben trots dat ik onderdeel word van Campos Racing”, zei Boschung. “Ik heb enorm veel respect voor dit team en ik ben ervan overtuigd dat we een geweldig seizoen gaan draaien in 2021. Dit is de eerste keer in mijn carrière dat ik zo vroeg een contract heb en ik kijk uit naar een succesvol jaar waarin ik mij volledig op de sport kan focussen.”

Boschung is de tweede rijder die zeker is van een plekje in de Formule 2 in 2021. Eerder op dinsdag werd bekend dat regerend Formule 3-kampioen Oscar Piastri promoveert naar de F2. De Australiër blijft Prema, het team waarmee hij de F3-titel won, trouw. Ook presenteerden de laatste feeder series onder de Formule 1 dinsdag het nieuwe weekendformat.