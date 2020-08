Tsunoda wint Formule 2-race na aanrijding Prema-coureurs

Het duo van Prema leek onbedreigd op weg naar een 1-2, maar met nog drie ronden te gaan gooiden de Rus en de Duitser hun eigen glazen in. Shwartzman had in de eindfase steeds meer moeite om zijn banden in leven te houden en werd bij het ingaan van Brooklands rechts ingehaald door de snellere Schumacher die direct voorlangs kruiste om de linkerbocht in te duiken. Shwartzman had echter nog te veel snelheid waardoor hij Schumacher niet meer kon ontwijken en achterin de versnellingsbak van de nu de leidende Duitser reed. Beide coureurs schoven over de baan, waarop Tsunoda ze eenvoudig voorbij kon gaan en onbedreigd naar de finish kon rijden.

Waar Shwartzman met een vernielde voorvleugel naar huis moest kruipen en uiteindelijk dertiende werd daar kon Schumacher verder. Hij finishte uiteindelijk als tweede, voor Jack Aitken die derde werd.

Volledige uitslag Formule 2 – Race 2 Silverstone II