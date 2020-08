F2 Silverstone: Ilott neemt leiding over met winst in hoofdrace

Ilott pakte vrijdag de pole en maakte de klus zaterdag beheerst af. Hij behield zijn leiding en had een klein kloofje op tweede man Christian Lundgaard toen hij binnen kwam voor zijn verplichte pitstop, in de zevende van 29 ronden. Na de pitstop bouwde de jonge Brit zijn kloof snel weer uit tot acht tellen, wat tien seconden werden na een foutje van Lundgaard bij Brooklands.

Ilott reed zo zonder tegenstand naar de overwinning voor Lundgaard, Williams F1-reserve Jack Aitken, de vijfde van de F2 in 2019, pakte eindelijk zijn eerste podium tijdens een moeilijker seizoen 2020 met Campos. Nikita Mazepin, de winnaar van de hoofdrace van vorig week op Silverstone, was de eerste van de rijders op een alternatieve strategie met een langere eerste stint op de hardere bandensoort van Pirelli. Hij ging in extremis nog voorbij aan Louis Deletraz, die oprukte van negen naar vijf. Deletraz was op zijn beurt weer nipt sneller dan Japanner Yuki Tsunoda.

Ferrari-junior Mick Schumacher was zevende na een sterke start en een minder tweede deel van de race, net voor Prema-teamgenoot Robert Shwartzman, die zijn leiding in de stand verloor aan Ilott, maar zondag wel vanaf de pole mag starten voor de sprintrace. De laatste punten waren voor Guanyu Zhou en MP Motorsport-rijder Felipe Drugovich.

F2 Silverstone: Hoofdrace: