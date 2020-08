Ilott start F2-hoofdrace in Barcelona vanaf pole position

Voor klassementsleider Ilott was het al de derde keer dit seizoen dat hij pole veroverde. Hij was de op twee na snelste in de openingsfase van de 45 minuten durende sessie. De 21-jarige Brit kwam in die fase nog iets tekort op de Rus Shwartzman en teamgenoot Zhou, maar tijdens de tweede stint wist Ilott dat recht te trekken.

Ilott besloot om vroeg aan zijn tweede run te beginnen en slaagde erin om een enorm gat te slaan op de rest van het veld met een sublieme ronde van 1.28.381. Shwartzman kon niet pareren en kwam 0.183 seconde te kort voor zijn eerste pole van het seizoen, en ook Zhou kon Ilott – ondanks een snelste tijd in de eerste sector – niet meer van de eerste plaats verdrijven.

Achter het leidende trio was het MP Motorsport-coureur Felipe Drugovich die vierde werd, gevolgd door Mick Schumacher (Prema) en Yuki Tsunoda (Carlin) op de plaatsen vijf en zes.

De hoofdrace begint zaterdag om 16.45 uur.

Uitslag kwalificatie Formule 2 hoofdrace - Circuit de Barcelona-Catalunya