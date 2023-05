VIDEO: De start van de Grand Prix van Monaco De Formule 1 Grand Prix van Monaco van 2023 is begonnen. Max Verstappen mocht van pole-position vertrekken, gevolgd door Fernando Alonso en Esteban Ocon. Vooraan ging het er rustig aan toe, in het middenveld en meer naar achteren was het dringen geblazen. Bekijk de start van de race hieronder.