OTD: Michelin verknalt de United States Grand Prix van 2005

De Verenigde Staten hebben al sinds de jaren vijftig een haat-liefde verhouding met de Europese georiënteerde Formule 1. Jarenlang was de Indianapolis 500 onderdeel van het WK, maar slechts weinig Formule 1-coureurs en -teams waagden zich in de jaren vijftig aan de lange reis naar de overkant van de plas.

Dat veranderde in de jaren zestig toen de USGP een plaats kreeg op Watkins Glen. Dat circuit in het noordoosten van de Verenigde Staten, niet ver van Montreal in Canada, was een meer natuurlijke omgeving voor de sport, maar ook daar werd in 1980 de stekker uitgetrokken. De baan was dusdanig verouderd en gevaarlijk dat de FISA besloot er niet meer terug te keren. Wat in de Verenigde Staten overbleef waren lucratieve Grands Prix op weinig inspirerende stratencircuits als Long Beach, Las Vegas, Detroit en Dallas.

Tweede kans voor Indianapolis

In 1989 keerde de USGP terug op de kalender, maar de race in de straten van Phoenix werd al na drie edities wegens een tekort aan belangstelling geschrapt. Een nieuwe poging om de Formule 1 vaste voet aan de grond te geven in de VS was succesvoller: vanaf 2000 werd de USGP op de nieuw aangelegde road course van de Indianapolis Motor Speedway gehouden.

De race werd aan het begin van de eeuw goed bezocht en op 19 juni 2005 zaten er zo rond de 100.000 bezoekers op de tribunes. Die waren afgekomen op de fascinerende strijd tussen regerend wereldkampioen Michael Schumacher (Ferrari) en de new kids on the block Fernando Alonso (Renault) en Kimi Raikkonen (McLaren), maar ook op 'hun' Indy 500-winnaar Juan Pablo Montoya (McLaren).

Die laatste drie kwamen op zondag echter helemaal niet in actie, net als de elf andere coureurs van Toyota, Williams, McLaren, Renault, Sauber, Red Bull en BAR. Deze teams trokken zich terug voor de race omdat hun bandenfabrikant Michelin de veiligheid van de rijders niet kon garanderen.

Megacrash Ralf Schumacher

Ralf Schumacher, geeft een trap tegen zijn Toyota TF105 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Die beslissing kwam na een zwaar ongeluk op de vrijdag van Ralf Schumacher. De Duitser was met zijn Toyota TF105 hard onderuit gegaan in de kombocht van het circuit. De oorzaak zo bleek achteraf was een kapotte linkerachterband. Onderzoek wees uit dat de Michelin-banden niet bestand waren tegen de forse krachten die in de kombocht op het rubber werd uitgeoefend. De Fransen zagen zich genoodzaakt de zeven klantenteams hiervoor te waarschuwen, waarop zij besloten dan maar niet aan de race te beginnen.

Alleen Ferrari, Jordan en Minardi van start

Start van de race met slechts zes auto's Photo by: Steve Swope / Motorsport Images

De uitvoering van de boycot was kolderiek: alle teams stonden alsof er niets aan de hand was op de startgrid en vertrokken ook gewoon aan de opwarmronde. Aan het einde daarvan doken de veertien auto’s echer één voor één de pitstraat in. Wat op de grid overbleef waren de zes auto’s die op Bridgestone-banden stonden: Ferrari, Jordan en Minardi, die laatste met Christijan Albers achter het stuur van een van de PS05’s.

Schumacher wint farce

vlnr: Rubens Barrichello, Michael Schumacher en Tiago Monteiro Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

De race zelf werd vervolgens een aanfluiting: Ferrari-coureurs Schumacher en Rubens Barrichello wonnen met twee vingers in hun neus meer dan een rondje voorsprong op beide Jordan-coureurs Tiago Monteiro en Narain Karthikeyan. Zij hadden op hun beurt weer een ronde voorsprong op Albers en Patrick Friesacher in de Minardi's.

Fans woest

Ontgoochelde fans Photo by: Motorsport Images

De meeste fans hadden de uitslag niet eens afgewacht en waren al direct na de start woedend en teleurgesteld vertrokken. Uiteindelijk eindigde de farce met een woordenstrijd tussen de FIA en Michelin die als bandenleverancier eigenlijk niet verantwoordelijk kon worden gehouden voor het rampzalig verlopen weekend.

Michelin trok echter het boetekleed aan en besloot om voor de USGP van 2006 kaartjes ter beschikking te stellen aan de teleurgestelde fans. Er dreigden meerdere rechtszaken, maar uiteindelijk kwamen die er niet en keerde de Formule 1 in 2006 weer terug naar de Indianapolis Motor Speedway. Het bleek de voorlaatste keer, want na 2007 was het definitief gedaan met Formule 1 in Indianapolis. Pas in 2012 keerde de Formule terug naar de VS, dit keer naar Texas.