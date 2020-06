Ferrari laat Leclerc en Vettel testen op Mugello met 2018-auto

In de aanloop naar de opening van het seizoen 2020 op de Red Bull Ring heeft een aantal teams de kans gegrepen om ter voorbereiding een aantal testdagen af te werken. Op die manier kunnen de coureurs weer gevoel op doen in een F1-auto, terwijl de teams leren werken met de corona-protocollen. Onder andere Mercedes en Renault werkten al een test af op respectievelijk Silverstone en de Red Bull Ring. Ook van Ferrari was bekend dat zij een testdag gepland hadden.

Oorspronkelijk zou die testdag plaatsvinden op Fiorano, het testcircuit van Ferrari dat grenst aan de fabriek. Van die plannen heeft de Scuderia echter afgezien, want Sebastian Vettel en Charles Leclerc worden op 23 juni verwacht op Mugello. Dat circuit is ook eigendom van Ferrari en bovendien in beeld om in september de gastheer te zijn van een tweede Grand Prix op Italiaans grondgebied. De burgemeester van Florence verklaarde donderdag nog dat het ‘bijna zeker’ is dat de F1 racet op Mugello in 2020. De beoogde datum voor die race is 13 september, een week nadat de F1 Monza bezoekt voor de Italiaanse Grand Prix.

Iedere kilometer die Ferrari met haar coureurs kan afleggen op Mugello zou een voordeel opleveren als de F1 daadwerkelijk naar het circuit komt voor een GP. Een andere factor die naar verluidt heeft meegespeeld in het besluit van het team om daar te testen is dat de hoogteverschillen en karakteristieken van het circuit dichter in de buurt komen van de Red Bull Ring dan het krappe Fiorano. Niet alleen is dit goed om de coureurs weer op snelheid te laten komen, ook helpt het ze om beter te wennen aan de fysieke eisen van een F1-bolide op een snel circuit.

Leclerc maakt bij de test op Mugello niet zijn eerste meters in een F1-auto sinds het einde van de verplichte sluiting van de fabrieken. Eerder deze week reed de Monegask met de SF1000 uit 2020 een demonstratierun van de fabriek door de straten van Maranello naar Fiorano. Racing Point is het enige team dat echt met de 2020-bolide getest heeft tijdens een filmdag op Silverstone, terwijl Mercedes en Renault testten met een auto uit 2018.

Met medewerking van Franco Nugnes