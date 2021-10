Unicum in Saudi-Arabië: Dresscode voor Formule 1-personeel

De Formule 1-race in Saudi-Arabië is in veel opzichten al bijzonder, maar nu komt er nog een unicum bij: voor het eerst in de historie moet het personeel van de Formule 1 en Formule 2 zich houden aan een kledingvoorschrift. Alle deelnemende teams hebben bericht gekregen van de organisatie over een ‘dress code’: de armen en benen moeten bedekt zijn, ondanks de verwachte temperatuur van meer dan 30 graden. Daarnaast wordt geadviseerd om in het openbaar geen genegenheid te tonen en geen godslasterende taal te bezigen.

De voornaamste ingreep is dus het dragen van voorgeschreven kleding. Het personeel van de Formule 1 en aanverwante klassen moeten lange broeken dragen, en shirts tot over de ellebogen. Transparante materialen zijn niet toegestaan. Vrouwen krijgen het advies om weinig make-up te dragen. Bovendien mogen de schouders en benen boven de knie van vrouwen niet zichtbaar zijn, dus de outfits die zij doorgaans gebruiken bij warme races zijn niet bruikbaar. Dit alles is in lijn met de nieuwe richtlijnen die in het land gelden.

Ook voor mannelijk personeel zijn de regels in de publieke gebieden strikt. Ook hier mogen schouders en benen niet zichtbaar zijn. Korte broeken worden wel toegestaan op de baan en op weg naar het hotel dat zich binnen het complex bevindt (enkel voor mannen), mits het officiële teamkleding betreft.

Dit zijn overigens geen specifieke maatregelen voor het Formule 1-personeel, maar gelden voor iedereen die naar Saudi-Arabië afreist. Ook de fans op de tribunes zullen hier dus rekening mee moeten houden.

Video: Het gloednieuwe stratencircuit in Jeddah