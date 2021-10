Domenicali positief over toekomst F1: “Sport staat er goed voor”

Domenicali nam aan het begin van het jaar het CEO-stokje over van Chase Carey. De Italiaan heeft tot dusver niets te klagen. Zo zorgen Lewis Hamilton en Max Verstappen voor de spannendste titelstrijd in jaren en krabbelt ook de Formule 1 langzaam maar zeker uit het dal van de coronapandemie. Het feit dat afgelopen vrijdag de nieuwe racekalender voor 2022 werd gepresenteerd met daarop een recordaantal van 23 races verspreid over de hele wereld, geeft wel aan dat de sport de toekomst met vertrouwen tegemoet kijkt.

“Het is halverwege oktober en met zes races te gaan hebben we nog steeds een intense titelstrijd die volledig open ligt en die de aandacht vestigt van al onze fans over de hele wereld”, opent Domenicali zijn rede op de officiële Formule 1-website. “We gaan de goede kant op met het feit dat we dit jaar een recordaantal van 22 races organiseren, ondanks de complexiteit van Covid-19. We hebben ons aanpasbaar, flexibel en proactief op moeten stellen, maar de beloning is een kalender met een goed ritme, zeker gezien de omstandigheden. Dat hebben we te danken aan het team hier bij de F1, de FIA, de teams en de promotors.”

“Voor volgend jaar hebben we een kalender met 23 Grands Prix gepresenteerd. Dankzij alle promotors en de teams start het seizoen halverwege maart en eindigen we op 20 november, een maand voor kerst. We wilden graag een goed ritme creëren voor deze kalender, maar ook vasthouden aan de zomerstop van drie weken en het hardwerkende personeel aan het einde van het seizoen voldoende rust bieden.”

F1 heeft races voor het uitkiezen

Nieuwkomer op de kalender volgend jaar is de Grand Prix van Miami, terwijl de Formule 1 dit najaar ook al voor het eerst gaat racen in Qatar en Saudi-Arabië. Het stemt Domenicali tevreden: “Om in een tijdsbestek van zes maanden drie nieuwe evenementen te kunnen organiseren, laat zien dat de sport er goed voor staat. Daarnaast valt er binnenkort nog meer goed nieuws te melden over de toekomst na 2022, maar daar wil ik nu nog niets over verklappen. Het gaat de goede kant op en we hebben het punt bereikt waarop de Formule 1 zelf kan kiezen waar het in de toekomst naartoe wil gaan.”

“We hebben zoveel aanvragen ontvangen om een Grand Prix te organiseren. Het laat zien dat ons platform attractief is en dat meer en meer overheden het zien als een kans om hun business en lokale economie te ontwikkelen of hun eigen land op de kaart te zetten. Er liggen mooie tijden in het verschiet.”

Domenicali ziet het verder als een goed teken dat een merk als Aston Martin zich dankzij de nieuwe mede-eigenaar Lawrence Stroll aan de Formule 1 heeft verbonden en binnen vijf jaar tijd wil vechten voor de wereldtitel. “Dat is een ambitieus, maar met de huidige investeringen wel een realistisch doel”, aldus de Italiaan. Ook is hij blij met het feit dat Red Bull na het vertrek van Honda haar eigen krachtbron gaat ontwikkelen: “Het is een nieuw teken van hun langdurige loyaliteit aan het kampioenschap. Ik ben ze dankbaar voor wat ze hebben gedaan voor deze sport en ook blijven doen.”

Sprintraces

Tenslotte stipt Domenicali ook nog even de veelbesproken introductie van de sprintraces aan. Hoewel niet iedereen te spreken is over de eerste twee uitgevoerde experimenten in Silverstone en Monza, ziet Domenicali het wel als de toekomst: “De opzet van het weekend moet het hoogtepunt worden. Met op vrijdag meteen vanaf de start actie. De promotors zijn dan ook blij, we krijgen steeds meer verzoeken van promotors die een sprint willen organiseren. Daarnaast zie je op sportief vlak dat hoe minder tijd je krijgt om te trainen, hoe onvoorspelbaarder de actie op de baan is tijdens de kwalificatie en de race. Het moet nog een beetje gefinetuned worden, maar daar zijn we momenteel mee bezig.”

“Het is altijd makkelijk om negatief te zijn en alles bij het oude te laten, maar we pushen deze richting op omdat we het enthousiasme zien bij de jongere generatie en van over de hele wereld een bredere interesse zien.”