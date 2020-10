Tsunoda wellicht in vrijdagtraining voor AlphaTauri

Het is al langer bekend dat Tsunoda 300 kilometer zal testen in Imola na de Emilia Romagna GP, maar dan wel met een Toro Rosso van 2018 omdat testen met een huidige wagen niet is toegestaan. Teambaas Franz Tost heeft echter aangegeven dat de beloftevolle Japanner dit jaar wellicht nog in een vrije training verschijnt met het Italiaanse team en ook de young driver test in Abu Dhabi mag afwerken.

Tsunoda zit goed geplaatst om 2021 met het team in de Formule 1 te debuteren. Hij wordt zowel door Honda als door Red Bull-mentor Helmut Marko hoog aangeschreven en staat derde in zijn eerste jaar in de Formule 2.

Volgens Tost is de beslissing over de line-up voor 2021 alvast nog niet genomen. "Onze rijdersopstelling voor volgend jaar is nog niet beslist", stelde de Oostenrijker. "Het programma met Yuki is dat we hem in de fabriek hebben gehad om een zitje te passen omdat we na de race in Imola met hem 300 kilometer zullen testen. Misschien, maar dat is nog niet beslist, zal hij ook een vrijdagtraining doen, en dan heeft hij nog twee F2-races in Bahrein. Dan zal hij de young driver test doen in Abu Dhabi en zal Red Bull beslissing wat de line-up van AlphaTauri zal zijn voor 2021.

Tsunoda moet eerst nog een superlicentie verzamelen, maar heeft aan een vijfde plaats in de eindstand van de Formule 2 al genoeg om de benodigde 40 punten bij elkaar te sprokkelen.

Als de 20-jarige Japanner ook wordt gepromoveerd, dan moet ofwel Daniil Kvyat ofwel Pierre Gasly wijken. Gasly won dit jaar een wedstrijd en was duidelijk de sterkste van de twee, dus moet Kvyat vrezen voor zijn zitje. "Ik heb er geen nieuws over", stelde de Rus. "Ik weet alleen dat er nog zes races te gaan zijn en ik zal in die zes races mijn best doen. Dat is het beste wat ik nu kan zeggen. Ik ben op de hoogte van de situatie. Er zijn natuurlijk niet veel zitjes beschikbaar, maar van mijn kant kan ik het alleen maar zo goed mogelijk proberen te doen."

Gerelateerde video