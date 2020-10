Verstappen en Stroll naar stewards na aanvaring in vrije training

De twee vrije training voor de Portugese Grand Prix kende sowieso een rommelig verloop. Zo moesten coureurs het eerste half uur met prototype banden voor het seizoen 2021 rijden. Onder meer Lewis Hamilton toonde zich hier ontevreden over. Nadat coureurs de gebruikelijke banden mochten onder schroeven, gaf de Honda-krachtbron van Pierre Gasly al rap de geest. Vlammen en een code rood na bluswerkzaamheden waren de gevolgen.

Toen de lichten aan het einde van de pitstraat eenmaal weer op groen gingen, bleek het feest van korte duur. Ditmaal waren Verstappen en Stroll betrokken bij een incident. De Nederlander reed achter Stroll op start-finish en probeerde de Canadees op weg naar de eerste bocht te passeren met DRS. De Racing Point-coureur gebuikte zijn DRS echter ook ter verdediging, waardoor Verstappen er bij het aanremmen van de eerste bocht slechts voor de helft naast zat. Racing Point liet na het incident weten dat Stroll bezig was met het uitvoeren van twee snelle ronden op rij en daarom zijn DRS open liet staan.

Stroll stuurde vervolgens tamelijk abrupt in, met onderling contact tot gevolg. Verstappen kon zijn weg nadien wel vervolgen, maar Stroll eindigde met een zwier in het grind. Beide heren toonde zich ontevreden over het gedrag van de tegenstrever, waarbij Verstappen zijn frustratie uitte over de boordradio. “Man, is deze gast blind? Wat is er toch mis met hem? Was een gek”, luidde de boodschap van de Nederlander vergezeld door enkele krachttermen. Een nieuwe code rood bleek het gevolg.