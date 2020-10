Toenemende druk op Albon? "Voor mij verandert er niets"

Waar Verstappen met nog zes races voor de boeg 147 punten heeft verzameld, blijft de teller bij Albon vooralsnog steken op 64 WK-punten. Daarnaast baart de wijze waarop hij zich een weg door het F1-seizoen 2020 baart zorgen bij de energiedrankengigant. Aan het begin van dit seizoen kende Albon vooral problemen in de kwalificatie, maar bleken zijn races nog solide.

Zijn eerste F1-podium op Mugello zou zelfs een opstapje naar meer succes moeten vormen. Maar met een dubbele nulscore in Rusland en Duitsland is dat laatste nog allerminst het geval gebleken. In de Eifel baarde hij bovendien opzien met de boordradio 'they race me so hard' en een incident waarbij hij de voorvleugel van Daniil Kvyat aan gort reed. Waar Helmut Marko voordien nog louter over Albon sprak voor het tweede Red Bull-zitje in 2021, heeft hij nadien aangegeven indien nodig ook buiten de deur te kijken.

Kortom: de druk neemt toe, al wenst Albon de rust te bewaren. "Voor mij is er niets veranderd, de situatie is nog net zo. We geven nog steeds alles en ik voel nog steeds het vertrouwen van de mannen en vrouwen in ons team", laat Albon vanuit Portugal aan onder meer Motorsport.com weten. "Persoonlijk moet ik me gewoon richten op de komende races. Ik weet wat me te doen staat, ik moet goed presteren. Maar ik ben zeer gemotiveerd om dat waar te maken."

Extra druk door allerlei geruchten over Nico Hülkenberg en Sergio Perez zegt Albon niet te voelen. "Nee, die druk is er altijd in F1. Ik voel dus geen extra druk. Ik wil voor mezelf gewoon goede races afwerken." Buiten de deur kijken voor alternatieve zitjes doet de 24-jarige coureur nog niet. "Ik focus me volledig op dit jaar, dat is ook het enige doel van dit moment. Ik wil natuurlijk bij dit team blijven, dat is het streven en daar doe ik alles aan. Ik heb zeg maar geen mindset waarbij ik nu al om me heen ga kijken."

Verstappen over tweede Red Bull-zitje: "Niet mijn probleem"

Teamgenoot Verstappen zegt zich niet druk te maken over het tweede zitje bij het vlaggenschip van Red Bull. Als er in gesprek met de Nederlandse pers wordt gevraagd naar de toenemende druk op Albon, reageert de Limburger: "Het is uiteindelijk niet mijn probleem hè. Ik focus me volledig op mezelf en zie wel wat er naast mij gebeurt richting volgend jaar. Dat is niet aan mij." In de omgang met Albon merkt Verstappen niets van extra druk. "Nee, in dat opzicht is er niets veranderd."

