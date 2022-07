De startopstelling voor de F1 Grand Prix van Oostenrijk 2022

F1-update: Bandenslijtage nekt Verstappen, Red Bull Ring geeft Ferrari vleugels

De Red Bull Ring kleurde drie dagen lang oranje, maar aan het eind van de rit was het feest bij de rode Ferrari-hospitality te vinden. Charles Leclerc bleek zondag de snelste man in Spielberg en toonde de indrukwekkende race pace van Ferrari. Max Verstappen worstelde op zijn beurt met een onverwacht hoge bandenslijtage in de Red Bull. Onderaan de streep valt de schade in het kampioenschap echter mee. Bjorn Smit en Ronald Vording blikken in een nieuwe F1-update uitgebreid terug op de Grand Prix van Oostenrijk en gaan ook in op een nieuwe porpoising-twist in de paddock.