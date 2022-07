VIDEO: Schumacher en Montoya in de slag op de A1 Ring

Een duel met twee gillende V10-motoren, niet beïnvloed door DRS, met twee wagens op twee verschillende bandensoorten met een controversieel incident als afsluiter. Het komt regelmatig voor in de Formule 1, maar er was ook een tijd dat het zeer zelden gebeurde. De Oostenrijkse Grand Prix van 2001 is een voorbeeld met Juan Pablo Montoya en Michael Schumacher in de hoofdrol. Op 13 mei 2001 kwamen de beide coureurs elkaar tegen op wat inmiddels bekend staat als de Red Bull Ring.

Montoya had een maand eerder zijn Formule 1-debuut gemaakt en in Oostenrijk had de Colombiaan een glansrol. De beide BMW Williams-wagens hadden na een goede start echter remproblemen. Montoya ging aan de leiding terwijl teamgenoot Ralf Schumacher de opdracht kreeg om het veld zo lang mogelijk op te houden. Uiteindelijk kwam Michael Schumacher toch aan de staart van Montoya, maar die zou het allesbehalve eenvoudig maken om de Ferrari-man erlangs te laten. Het resulteerde in een interessant gevecht mét een clash, zoals in de video hieronder te zien is.